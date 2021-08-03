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Giriş Tarihi: 3.8.2021 17:18 Son Güncelleme: 3.8.2021 17:29

Son dakika: Valentin Rosier'den Rachid Ghezzal'a çağrı: Beşiktaş'a gel

Son dakika: Valentin Rosier'den Rachid Ghezzal'a çağrı: Beşiktaş'a gel

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde zorunlu satın alma opsiyonu ile yeniden kadrosuna kattığı Valentin Rosier, geçen sezon birlikte forma giydikleri Rachid Ghezzal'a "Beşiktaş'a gel" çağrısı yaptı. Fransız yıldızın bu paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde zorunlu satın alma opsiyonu ile yeniden kadrosuna kattığı Valentin Rosier, geçen sezon birlikte forma giydikleri Rachid Ghezzal'a "Beşiktaş'a gel" çağrısı yaptı.

Valentin Rosier daha sonra ise bu paylaşımını kaldırdı.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDULAR
Rosier ve Ghezzal geçen sezon kiralık olarak geldikleri Beşiktaş'ta ortaya koydukları performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuşlardı. Ghezzal sezonu 8 gol, 18 asistle tamamlarken, Rosier ise 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

BEŞİKTAŞ İÇİN YILLIK ÜCRETİNİ DÜŞÜRDÜ
Fransız sağ bek sezonun sona ermesiyle birlikte kendisine gelen birçok transfer teklifini reddetmiş, Beşiktaş'ta forma giymek için yıllık ücretinde de indirime gitmişti.

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Son dakika: Valentin Rosier'den Rachid Ghezzal'a çağrı: Beşiktaş'a gel
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