Son dakika haberi... Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde zorunlu satın alma opsiyonu ile yeniden kadrosuna kattığı Valentin Rosier, geçen sezon birlikte forma giydikleri Rachid Ghezzal'a "Beşiktaş'a gel" çağrısı yaptı.
Valentin Rosier daha sonra ise bu paylaşımını kaldırdı.
GEÇEN SEZONA DAMGA VURDULAR
Rosier ve Ghezzal geçen sezon kiralık olarak geldikleri Beşiktaş'ta ortaya koydukları performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuşlardı. Ghezzal sezonu 8 gol, 18 asistle tamamlarken, Rosier ise 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
BEŞİKTAŞ İÇİN YILLIK ÜCRETİNİ DÜŞÜRDÜ
Fransız sağ bek sezonun sona ermesiyle birlikte kendisine gelen birçok transfer teklifini reddetmiş, Beşiktaş'ta forma giymek için yıllık ücretinde de indirime gitmişti.