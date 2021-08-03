BEŞİKTAŞ İÇİN YILLIK ÜCRETİNİ DÜŞÜRDÜ

Fransız sağ bek sezonun sona ermesiyle birlikte kendisine gelen birçok transfer teklifini reddetmiş, Beşiktaş'ta forma giymek için yıllık ücretinde de indirime gitmişti.