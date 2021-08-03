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Giriş Tarihi: 3.8.2021 08:25 Son Güncelleme: 3.8.2021 08:36

Son dakika: Vitor Pereira onlardan memnun değil! Ozan Tufan'a kilo uyarısı, Mesut Özil...

Son dakika: Vitor Pereira onlardan memnun değil! Ozan Tufan'a kilo uyarısı, Mesut Özil...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezonda nasıl bir kadroyla mücadele edeceği merak ediliyordu. Sarı lacivertliler bu sezon 3-4-2-1'den vazgeçmeyecek. Takımla yaptığı ilk toplantıda 'Benim için Eylül ayına kadar hepiniz aynısınız.' diyen Pereira, 4 transfer istiyor. Pereira ayrıca Ozan Tufan'ın fazla kilosundan şikayetçi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, yeni sezonda şampiyon olmak için en az 4 transfer talep etti. 1 forvet, 2 kanat beki ve eğer gerçekleşebilirse bir stoper takviyesi isteyen Pereira, Ozan Tufan'ın temposunu düşük buldu. Milli takımın yıldızlarından Ozan Tufan'ın kilo problemi olduğunu ifade etti.

PEREİRA SİSTEMİNE ÇOK GÜVENİYOR!

Portekizli teknik adam bu sezon taktiğini 3-4-2-1 olarak belirledi. Bu sisteme çok inan Pereira, orta sahadaki kalitenin taktiğe çok uyduğunu düşünüyor.

MİHA ZAJC ÖRNEK OLDU!

Takımla yaptığı ilk toplantıda her oyuncunun kendisi için aynı olduğunu çalışan ve mücade edenin formayı alacağını ifade eden Vitor Pereira, Miha Zajc'ı oynatarak oyunculara mesaj verdi.

Slovenyalı orta sahanın bu sezon Fenerbahçe'de kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Vitor Pereira, orta sahada sık sık Zajc'ı kullanabilir.

OZAN TUFAN VE MESUT ÖZİL'DEN MEMNUN DEĞİL!

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre Vitor Pereira'nın performansından memnun olmadığı isimler de var.

SON DAKİKA: PEREİRA'DAN OZAN TUFAN'A KİLO ELEŞTİRİSİ! 'TEMPOSU DÜŞÜK...'

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, Ozan Tufan'ın kilo fazlası olduğunu bu nedenle yıldız oyuncunun temposunun düşük olduğunu ifade etti

FİT HALE GELMESİNİ İSTEDİ!

Pereira, Ozan Tufan'ın fazla kilolarından şikayetçi. Bunun, temposunu etkilediğini ifade eden Portekizli teknik adam öğrencisinden fit hale gelmesini istedi.

Vitor Pereira açık açık söylemese de Mesut Özil'in şimdiye dek olan formundan da memnun değil.

'SAMANDIRA'DA KİMSEYİ İSTEMEM' DEYİNCE...

Vitor Pereira, Samandıra'da kimseyi istemediğini ifade edince Volkan Ballı'nın görevi de değişti. Portekizli teknik adam 'Yalnızca başkana hesap veririm.' dedi.

İngiltere basını Fenerbahçe'denin Arsenal'den Cedric Soares ve Kolasinac'ı transfer etmek istediğini yazdı!

Kolasinac'ın bonservisiyle birlikte alınması için girişimlerin başladığı iddia edilirken Soares'in de bir seneliğine kiralık olarak kadroya katılması planlanıyor.

ARSENAL'DE FORMA ŞANSI BULAMIYORLAR!

Her iki oyuncunun da forma şansı bulamadığı Londra ekibinden ayrılmak istediği ve bu nedenle transferin kolaylaşacağı bildirildi.

Kolasinac, geçen sezon sadece 1 Premier Lig maçında görev yaptı. 28 yaşındaki Boşnak oyuncu, devre arasında kiralandığı Schalke ile 17 lig maçına çıktı.

29 yaşındaki Soares ise tüm sezon Arsenal'deydi fakat 10 lig maçında görev alabildi.

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Son dakika: Vitor Pereira onlardan memnun değil! Ozan Tufan'a kilo uyarısı, Mesut Özil...
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