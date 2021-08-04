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Giriş Tarihi: 4.8.2021 13:16 Son Güncelleme: 4.8.2021 13:19

Göztepe'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

DHA
Göztepe'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarına devam eden Göztepe, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Mame Thiam'a talip oldu. İzmir ekibinin sarı-lacivertlilerle masaya oturacağı belirtiliyor.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü.

Süper Lig'den birçok kulübün talip olduğu Senegalli golcüyle görüşen sarı-kırmızılıların olumlu dönüşler aldığı ve Fenerbahçe'yle de masaya oturacağı kaydedildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.

Kasımpaşa'ya 2019-2020 sezonunda transfer olan deneyimli golcü, geçen sezon Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de 30 lig 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam 8 gol attı.

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Göztepe'den Fenerbahçeli yıldıza kanca!
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