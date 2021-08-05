Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma heyecan içinde beklenirken, futbolseverler Galatasaray'ın maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulunan Fatih Terim, takımda oynayabilecek isimleri de belirtti. Fatih Terim, basın toplantısında Berkan Kutlu'nun hazır olduğunu ve maçta forma giyebileceğini duyurdu. Öte yandan yeni transferler Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt'da süre alabilecek. Peki, Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar;