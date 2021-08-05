Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma heyecan içinde beklenirken, futbolseverler Galatasaray'ın maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulunan Fatih Terim, takımda oynayabilecek isimleri de belirtti. Fatih Terim, basın toplantısında Berkan Kutlu'nun hazır olduğunu ve maçta forma giyebileceğini duyurdu. Öte yandan yeni transferler Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt'da süre alabilecek. Peki, Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar;
GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray - ST Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, Mohamed
ST. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane
GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?
Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak. Mücadeleyi İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olaca
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GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.
Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.