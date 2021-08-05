Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 5.8.2021 15:22 Son Güncelleme: 5.8.2021 15:22

Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, şifresiz mi?

Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda temsilcimiz Galatasaray İskoçya temsilcisi, ST Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi’ne PSV’ye karşı aldığı farklı mağlubiyetle veda eden Galatasaray, UEFA gruplarına kalabilmek adına bu karşılaşmadan galip ayrılıp rövanş öncesi avantaj sağlamaya çalışacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler Galatasaray ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Öte yandan Berkan Kutlu, Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt’un karşılaşmada süre alması bekleniyor. Peki, Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray ST Johnstone maçı yayın kanalına ilişkin detaylar;

UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, İskoçya ekibi St Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma heyecan içinde beklenirken, futbolseverler Galatasaray'ın maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulunan Fatih Terim, takımda oynayabilecek isimleri de belirtti. Fatih Terim, basın toplantısında Berkan Kutlu'nun hazır olduğunu ve maçta forma giyebileceğini duyurdu. Öte yandan yeni transferler Sacha Boey ve Patrick Van Aanholt'da süre alabilecek. Peki, Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar;

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - ST Johnstone maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Kerem, Aytaç, Berkan, Babel, Mohamed

ST. Johnstone: Clark, Mccart, Kerr, Gordon, Wotherspoon, Bryson, Mıddleton, Mccann, Rooney, Booth, Kane

GALATASARAY - ST JOHNSTONE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynancak. Mücadeleyi İsviçre'den Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Fahndrich olaca

k.


GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen listede Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba, Fatih Öztürk, Alexandru Cicaldau, Jimmy Durmaz ve Ozornwafor yer almadı. Yeni transfer Cicaldau da bir önceki takımı Craiova'da UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı için elemelerde oynayamayacak.

Yeni transferler Patrick van Aanholt, Sacha Boey ve Berkan Kutlu ise Teknik Direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde forma giyebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulunmuştu! Ümitcan Uygun'un gözaltındaki fotoğrafı ortaya çıktı
Son dakika: Fenerbahçe'de dev operasyon! Vitor Pereira 11 ismin biletini kesti, yeni transfer de gönderiliyor
Yangınlardan son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli Termik santralde son durumu ve devam eden yangınları açıkladı
Son dakika: Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak karar! Avrupa futbolunu karıştıracak...
Son dakika haberler! 7 kişiyi öldüren zanlıdan kan donduran ifade: İkna edecektim
MasterChef ana kadroya kim girdi? 4 Ağustos MasterChef’te dördüncü önlüğü kim aldı? Mehmet şeften o isme sert uyarı...
Son dakika haberler: Azra Gülendam'ın katilinin eski kız arkadaşı, SABAH'a konuştu: Bana da jiletle işkence yaptı
Son dakika: Vitor Pereira golcüsünü Çin'de buldu! Fenerbahçe Ricardo Lopes'i transfer etti...
Altın alım satımı için yeni sistem duyuruldu! 2 yıldır hazırlanıyordu
Son dakika haberi | Şehirlerarası yolculukta yeni dönem: Firmalar çalışma başlattı
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray - ST Johnstone maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ST Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA