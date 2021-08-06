Son dakika: Merih Demiral resmen Atalanta’da! Juventus’tan sezon sonuna kadar kiralandı

Son dakika... İtalya'da beklenen transfer gerçekleşti. Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'tan Atalanta'nın yolunu tuttu. İtalyan ekibi, 23 yaşındaki stoperi sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı. Merih'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. İşte detaylar...
Alanyaspor'dan Sassuolo'ya 2019 yılında imza atarak İtalya ligine merhaba diyen Merih Demiral, gösterdiği performansla devlerin ilgisini çekmeyi başardı.
2019 yaz transfer döneminde ise Sassuolo'da kısa sürede çizdiği başarılı grafikle 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'un yolunu tuttu.
Juventus'ta yaşadığı talihsiz sakatlık sebebiyle yaklaşık 6-7 ay kadar sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki savunmacı, yeniden eski formunu yakaladı ve formasına kavuştu.
EURO 2020'de A Milli Takım forması da giyen Merih Demiral, İtalya'daki üçüncü takımına transfer oldu. Bir süredir Merih'le ilgilenen Atalanta, mutlu sona ulaştı.
Merih Demiral'ı 3 milyon euro karşılığında sezon sonuna kadar kiralayan Atalanta, sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurdu.
Atalanta, gelecek sezon sonunda 30 milyon euro ödemesi durumunda Merih Demiral'ın bonservisini alacak.
Bugün sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki oyuncu, Atalanta ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Atalanta'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Türkçe olarak "Hoş geldin Merih" ifadelerine yer verildi.
İki yıl önce Juventus'un kadrosuna dahil olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Juventus'ta iki sezonda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Merih, bir de gol attı.