West Ham’dan Hataysporlu Boupendza için 8 milyon Euro

Hatayspor'da geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza için bir transfer iddiası daha geldi.
Gabon basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Boupendza için Hatayspor'a 8 milyon euroluk teklifte bulundu.
Hatayspor'un bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Hatayspor, Boupendza için alt limit olarak 8 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.
Hatayspor'un Bordeaux'dan bonservissiz transfer ettiği 24 yaşındaki Boupendza, 36 Süper Lig maçınad 22 gol atmıştı.