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Giriş Tarihi: 6.8.2021 09:57 Son Güncelleme: 6.8.2021 10:08

West Ham'dan Hataysporlu Boupendza için 8 milyon Euro

West Ham’dan Hataysporlu Boupendza için 8 milyon Euro

Premier Lig ekibi West Ham United, geçen sezonu 22 golle kral olarak tamamlayan Hataysporlu Aaron Boupendza için 8 milyon Euro'luk teklif yaptı. Boupendza'nın adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

Hatayspor'da geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Aaron Boupendza için bir transfer iddiası daha geldi.

Gabon basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Boupendza için Hatayspor'a 8 milyon euroluk teklifte bulundu.

Hatayspor'un bu teklife sıcak baktığı iddia edilirken pazarlıkların devam ettiği aktarıldı. Hatayspor, Boupendza için alt limit olarak 8 milyon euro bonservis bedeli belirlemişti.

Hatayspor'un Bordeaux'dan bonservissiz transfer ettiği 24 yaşındaki Boupendza, 36 Süper Lig maçınad 22 gol atmıştı.

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West Ham'dan Hataysporlu Boupendza için 8 milyon Euro
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