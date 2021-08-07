Son dakika: Galatasaray transfere devam ediyor! Sürpriz isim: Yeni stoper ve forvet geliyor...

Son dakika haberi... SABAH Gazetesi Galatasaray Muhabiri Mehmet Özcan, Galatasaray gündemine dair SABAH Youtube kanalında Melisa Berkalp'in sorularını yanıtladı. Özcan, Burak Elmas' döneminin başlangıcından Fatih Terim, Fernando Muslera ve transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
SABAH Gazetesi Galatasaray Muhabiri Mehmet Özcan'ın SABAH Youtube kanalına verdiği röportajdan satır başları;
"BURAK ELMAS DÖNEMİ SAHADA İYİ BAŞLAMADI"
"Galatasaray'da Burak Elmas dönemi saha içinde hiç iyi başlamadı. Fatih hoca, iki kere şu ifadeleri kullandı; Avrupa ile aramızda makas açıldı dedi. İkincisi de Finansal Fair-Play var dedi. Ben ikisine de şu anlamda katılmıyorum. Finansal Fair-Play varken Galatasaray hiç para harcamadı diyemeyiz Beşiktaş, geçen sezon Josef, Aboubakar, Rosier ve Ghezzal'ı bedavaya getirdi neredeyse...
Galatasaray'da 3 yılın muhakemesini yaparsak, Diagne için verilen 13 milyon euro, Luyindama için verilen 8 milyon euro bonservis artı Falcao'ya verilen 25 milyon euro. Galatasaray hiç para harcamadan bu noktalara gelmedi. Aksine çok ciddi paralar harcandı. Falcao, Diagne, Belhanda ve Feghouli'nin maaşları çok eleştirildi.
İkinci husus da makas deniyor. Avrupa ile makas açıldı evet. Championship takımlarıyla bile mücadele edemezsiniz artık. Fatih Terim dedi işte bizim istediğimiz Polonyalı oyuncu 11 milyon euro ile Championship Ligi'ne transfer oldu. Şimdi Galatasaray'ın kadro maliyeti PSV'nin 2 katıydı ama arada sanki Barcelona'ya elenmiş gibi skor vardı.
"GALATASARAY'DA FORVET TRANSFERİ BEKLİYORUM"
Galatasaray'da ben forvet transferi bekliyorum açıkcası. Falcao gönderiliyor, Diagne satış listesinde. Mostafa Mohamed'in ise Fatih Terim birinci önceliği değil gibi. PSV maçı kadrosundan St. Johnstone maçı kadrosuna göre takımın yarısı değişti nerdeyse.
Stopere Luyindama'nın yerine Tanganga ismi var ama sürpriz bir isim daha var. Tottenham, İtalya'dan yüksek maliyetli bir stoper alacak. Ancak Galatasaray'ın Tanganga'yı bonservisiyle alması imkansız. Galatasaray Cicaldau'ya 6.5 milyon euro verdi ama bu bonservis bedeli çok uzun taksitlere yayıldı.
"GALATASARAY NELSSON'I BONSERVİSİYLE İSTİYOR!"
Benim istihbaratlarıma göre Galatasaray, Kopanhag'ın Danimarkalı 22 yaşındaki genç stoperi Victor Nelsson ile ilgileniyor. Şu an uygun şartlar oluşursa Galatasaray, Nelsson'ı bonservisiyle almak istiyor. Tanganga'nın Premier Lig'de kalmak istediği doğru ama Tottenham da Galatasaray fikrine sıcak bakıyor.
Galatasaray, St. Johnstone karşısında Berkanlı, Taylanlı, Keremli koşan bir Galatasaray vardı ancak kalite eksikliği vardı. İkisi bir arada olmayınca olmuyor. Luyindama ile art üçlü bir orta saha düşüncesi var ama ben Türkiye'de üçlü orta saha fikrine rskli bakıyorum.
Galatasaray'ın yeni bekleri Sacha Boey gol atmasına rağmen hücum repertuarını futbol anlamında biraz daha geliştirmesi lazım. St. Johnstone maçının ilk yarısında sol kanatta Van Aanholt tarafından daha çok ataklar yapıldı.
Cicaldau çok yönlü bir oyuncu ama Galatasaray, Cicaldau dışında sağ açık arıyor. Ghezzal olmadı, Morutan olmadı, son olarak Lille'in Brezilyalı oyuncusu Luiz Araujo vardı listede o da olmadı. Ben Galatasaray'ın sezonda en az 10 gol atan bir 10 numaraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
"GALATASARAY'DA CANER ERKİN'E YER YOK"
Galatasaray'da ciddi bir Türk problemi var. Galatasaray'ın 15 yabancısı var Omar'sız 14 oluyor. Altyapıdaki oyuncular hariç elinde 8 Türk oyuncusu kalıyor. Caner Erkin'e yer kalmıyor Galatasaray'da. Taraftarın da Caner'e çok sıcak bakabileceğini sanmıyorum.
"MUSLERA MENTAL YORGUNLUK YAŞIYOR"
Muslera'nın sorunu mental. İster istemez aklında o son yaşadığı sakatlık var. Biraz daha saha dışında medtal bir yorgunluk yaşıyor. Ama Muslera toparlar, önemli olan Galatasaray'ın Muslera'nın alternatifini bulması. Okan Kocuk'un gönderilmesi bir hataydı.
Ve artık taraftarlar tarafından eleştirmeye başlanmış bir Fatih Terim var. Mohamed tercihi biraz eleştiriliyor. Yine transferde bir forvet sürkülasyonu var Gomis'ten sonra hala aranan bir forvet bulunamadı.
"EN AZ 10 TRANSFER BEKLİYORUM"
Galatasaray'da transfer sezonu bittiğinde 10'dan fazla bir transfer sayısı bekliyorum. Ayrıca Gedson Fernades ve Halil Dervişoğlu için de girişmler sürüyor.