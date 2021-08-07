Son dakika: Galatasaray transfere devam ediyor! Sürpriz isim: Yeni stoper ve forvet geliyor...

Cicaldau çok yönlü bir oyuncu ama Galatasaray, Cicaldau dışında sağ açık arıyor. Ghezzal olmadı, Morutan olmadı, son olarak Lille'in Brezilyalı oyuncusu Luiz Araujo vardı listede o da olmadı. Ben Galatasaray'ın sezonda en az 10 gol atan bir 10 numaraya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.