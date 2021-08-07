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Giriş Tarihi: 7.8.2021 07:11 Son Güncelleme: 7.8.2021 07:40

Son dakika: Galatasaray, Victor Nelsson transferini bitiriyor

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Galatasaray, Victor Nelsson transferini bitiriyor

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Kopenhag ile anlaşmak üzere... Kopenhaglı yöneticiler ilk etapta Nelsson için 7 milyon Euro isterken, Aslan'ın 5 milyon Euro rakamının üzerine çıktığı ve son pürüzlerin ardından transferin resmiyete kavuşacağı ifade edildi.

Luyindama'nın kötü performansından sonra stoper arayışlarına hız veren Galatasaray için Japhet Tanganga ismi gündeme gelmiş, hatta 22 yaşındaki oyuncu ve kulübü Tottenham ile de anlaşma sağlanmıştı.

Ancak bu transferin gecikmesi soru işaretlerine neden oldu. Bunun sebebinin ise bir başka genç isim olduğu ortaya çıktı: Victor Nelsson

Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı stoper ve kulübüyle anlaşmaya çok yaklaştı. Kopenhaglı yöneticiler ilk etapta Nelsson için 7 milyon Euro isterken, Aslan'ın 5 milyon Euro rakamının üzerine çıktığı ve son pürüzlerin ardından transferin resmiyete kavuşacağı ifade edildi.

İskandinav savunmacı geleceğe yatırım olarak görülürken, teknik heyet de bu oyuncunun Marcao ile çok iyi ikili olacağını düşünüyor.

GETİR'DEN ASLAN'A 12 MİLYON TL
Bu arada Galatasaray ile Getir arasındaki iş birliği anlaşması büyüyor. Sarı-kırmızılı takımın kol sponsoru olacak Getir'den kulübün kasasına 12 milyon TL girecek. Bu parayla G.Saray'ın eli biraz da olsa güçlenecek.

EMANETİ GERİ ALDIK
Öte yandan Ülke puanında bir hafta önce 17. sıradan 18.'liğe gerileyen Türkiye, bu haftaki sonuçlar sonrası tekrar eski yerine yükseldi. Sivasspor'un galibiyeti, Galatasaray ve Trabzonspor'un beraberlikleri ile hanemize toplamda 0.400 puan yazılırken, 21.600 olan puanımız da 22.000'e çıktı.

Çekya ise takımlarının üç maçını da kaybetmesiyle 0.100 puanla gerimize düştü. Son iki yılda elde ettiğimiz 8 galibiyetin 5'i ise Sivasspor'dan geldi. Yiğidolar, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde iki sezonda ülke puanına en fazla katkı sağlayan takım oldu.

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