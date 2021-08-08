Atalanta’da transferlerde kasasını doldurdu! Cristian Romero Tottenham’da...

GASPERİNİ'DEN MERİH'E ÖVGÜ

Atalanta'nın Juventus'tan 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral için Bergamo ekibinin hocası Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu.

Bu transferden çok mutlu olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Merih kalitesi belli bir isim. Atalanta'ya en iyi şekilde katkı yapacağından şüphem yok" dedi. Öte yandan Atalanta, Premier Lig ekibi West Ham United ile dün hazırlık maçı yaptı. Merih'in de forma giydiği karşılaşmayı İngiliz kulübü 2-0 kazandı.