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Giriş Tarihi: 8.8.2021 10:04 Son Güncelleme: 8.8.2021 10:20

Atalanta'da transferlerde kasasını doldurdu! Cristian Romero Tottenham'da...

Atalanta’da transferlerde kasasını doldurdu! Cristian Romero Tottenham’da...

İtalya’nın kendi halinde takımı Atalanta, ihraç ettiği oyuncularla kasasını doldurdu. Bergamo ekibi, Avrupa'nın altyapısı oldu. Aldığı oyuncuları parlatıp astronomik bedellerle satan Atalanta toplamda 308 milyon Euro kazandı. Atalanta son olarak Cristian Romero'yu Londra ekibi Tottenham'a 55 milyon euro bonsveris bedeliye sattı. İşte Atalanta'nın sattığı oyunclar ve kazanılan ücretler...

Bergamo şehrinin takımı olan Atalanta son yıllarda futboluyla göz okşarken, oyuncular için de adeta yükselmek adına bir basamak. Teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde altıncı sezonunu geçiren mavi-siyahlı ekip, oyuncu satışlarından 308 milyon Euro gelir elde etti.

ROMERO'NUN YERİNE MERİH DEMİRAL TRANSFER EDİLDİ

Son olarak Cristian Romero 55 milyon Euro bonservis ücretiyle Tottenham'a giderken, Atalanta'nın da rekorlarından biri olarak kayıtlara geçti. Bergamo temsilcisi, Romero'nun yerini ise Merih Demiral'ı kiralayarak doldurdu.

Arjantinli stoperden önce Atalanta, İtalya'nın dev ekiplerine adeta her sezon bir yıldız sattı. Juventus, Kulusevski için 35 milyon Euro verirken, sırasıyla Franck Kessie, Milan'ın (32 milyon), Bryan Cristante ise Roma'nın (27 milyon Euro) yolunu tuttu.

Manchester United'a Amad Diallo'yu 21 milyon Euro'ya veren Gasperini'nin takımı; bir diğer İngiliz ekibi Leicester City'ye de Timothy Castagne için 20 milyon Euro ödetti.

GASPERİNİ'DEN MERİH'E ÖVGÜ

Atalanta'nın Juventus'tan 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Merih Demiral için Bergamo ekibinin hocası Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu.

Bu transferden çok mutlu olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, "Merih kalitesi belli bir isim. Atalanta'ya en iyi şekilde katkı yapacağından şüphem yok" dedi. Öte yandan Atalanta, Premier Lig ekibi West Ham United ile dün hazırlık maçı yaptı. Merih'in de forma giydiği karşılaşmayı İngiliz kulübü 2-0 kazandı.

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Atalanta'da transferlerde kasasını doldurdu! Cristian Romero Tottenham'da...
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