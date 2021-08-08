Fenerbahçe ve Beşiktaş da istemişti! Edin Dzeko’dan sürpriz transfer...

FENERBAHÇE ÇOK İSTEMİŞTİ...
Fenerbahçe, Samatta'yı transfer etmeden önce Edin Dzeko ile ilgilenmiş fakat oyuncunun senelik maaşının yüksel olması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRMİŞTİ!
Aboubakar'ın takımdan ayrılmasıyla golcü arayan Beşiktaş yaz başında Edin Dzeko'yu gündemine almıştı fakat bu transfer de imza parası nedeniyle gerçekleşmedi.
LAUTARO MARTİNEZ DE SATILIYOR
Inter yönetimi takımın yıldızlarından Lautaro Martinez'i de satmaya hazırlanıyor. Tottenham, Martinez için 60 milyon pound teklif etti.