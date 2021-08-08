Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe ve Beşiktaş da istemişti! Edin Dzeko'dan sürpriz transfer...
Giriş Tarihi: 8.8.2021 15:02

Fenerbahçe ve Beşiktaş da istemişti! Edin Dzeko'dan sürpriz transfer...

Fenerbahçe ve Beşiktaş da istemişti! Edin Dzeko’dan sürpriz transfer...

Avrupa liglerinde transferlerle ilgili sürpriz yaşanıyor. Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılması gündeme bomba gibi düşerken bir ilginç haber de İtalya'dan geldi. Romelu Lukaku ve Lautaro Martinez'i satacak Inter, Edin Dzeko'yu transfer etti. Jose Mourinho bu transfere onay verince imzalar atılacak.

Fenerbahçe'nin geçen sezon, Beşiktaş'ın da bu sezon transferi için çaba harcadığı Boşnak golcü Edin Dzeko'nun yeni takımı belli oldu! Roma forması giyen Edin Dzeko, Inter'e transfer oldu. Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Öte yandan Tottenham da Lautaro Martinez için Inter'e 60 milyon pound teklif etti.

FENERBAHÇE ÇOK İSTEMİŞTİ...

Fenerbahçe, Samatta'yı transfer etmeden önce Edin Dzeko ile ilgilenmiş fakat oyuncunun senelik maaşının yüksel olması nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRMİŞTİ!

Aboubakar'ın takımdan ayrılmasıyla golcü arayan Beşiktaş yaz başında Edin Dzeko'yu gündemine almıştı fakat bu transfer de imza parası nedeniyle gerçekleşmedi.

LAUTARO MARTİNEZ DE SATILIYOR

Inter yönetimi takımın yıldızlarından Lautaro Martinez'i de satmaya hazırlanıyor. Tottenham, Martinez için 60 milyon pound teklif etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Oyuncu Mehmet Günsür ailesiyle tekne tatilinde... Mehmet Günsür'ün mayo tercihi bir kez daha gündem oldu!
Son dakika: Lionel Messi için sürpriz bir takım daha devreye girdi! Manchester City ve PSG derken…
Son dakika: Galatasaray transferde kararını verdi! "Muslera ile götürmek doğru olmaz" Okan Kocuk ve Falcao kararı sonrası...
Son dakika: Dünya futbolunda Lionel Messi depremi! Transferiyle ilgili bomba gelişme...
Altın fiyatları sert düşüş gösterdi! Altın için kafa karıştıran açıklamalar geldi
Son dakika: Ankara’da sel! Yollar yine göle döndü!
Son dakika haberleri | 3 arkadaşa milyonluk tuzak: Yalanı mahkemede ortaya çıktı
Son dakika: Galatasaray'a Falcao müjdesi! Barcelona'dan ayrılan Messi ile aynı takım...
Can Yaman'ın babası Güven Yaman'dan "Help Turkey" paylaşımı yapanlara sert tepki! "Kendinize gelin artık"
Türkiye'de son dönemde gözde: 'Altın'dan 4 kat daha değerli!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe ve Beşiktaş da istemişti! Edin Dzeko'dan sürpriz transfer...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA