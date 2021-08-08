Jose Mourinho Real Betis-Roma maçında kırmızı kart gördü!

İtalya Serie A ekibi Roma, sezon öncesinde Real Betis'le hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Estadio Benito Villamarín Stadyumu'ndaki karşılaşmada Roma, Real Betis'e 5-2 mağlup oldu.
Oynanan maçta toplam 4 kırmızı kart çıktı. Real Betis'in attığı gole itiraz eden Roma'lı oyuncular hakeme itiraz etti.
JOSE MOURİNHO SAHAYA GİRDİ VE KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Oldukça gergin geçen maçın 59. dakikasında Roma'da Pellegrini, kırmızı kart görerek cezalandırılırken, Portekizli teknik adam Jose Mourinho, sahanın içine girerek hakeme sert itirazlarda bulundu. Uzun itirazların ardından Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterek sahanın dışına gönderdi.
Devam eden maçta Roma'lı oyuncular Mancini ve Karsdrop da kırmızı kart gördü ve Roma maçı 8 kişi tamamladı.