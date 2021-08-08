Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Caulker konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kocadağ; "Sene sonu serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı.' ifadelerini kullandı.