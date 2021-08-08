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Giriş Tarihi: 8.8.2021 10:16 Son Güncelleme: 8.8.2021 10:20

Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler dün üç transferi birden açıkladı. Genç futbolcu Emir Ortakaya ve Bursaspor'un başarılı oyuncusu Burak Kapacak'ın transferlerini açıklayan Fenerbahçe, son olarak Güney Koreli stoper Min-Jae Kim'i İstanbul'a getirdi. Bu transferin ardından Vitor Pereira'nın yeni transferin fişini çektiği ifade edildi. Yıllar sonra Yalçın Ayhan transferi akıllara geldi. İşte son dakika Fenerbahçe haberleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, bu sezon 6. transferini de resmen açıkladı! Serdar Dursun, Caulker, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Emir Ortakaya ve son olarak Min-Jae Kim imza atmak için İstanbul'a geldi. Sarı lacivertlilerde Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş gibi isimlerin üstü çizilmişti. Son dakika bilgisine göre yeni transfer Caulker ile de yolar ayrılabilir...

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA STEVEN CAULKER'I İSTEMİYOR!

Fenerbahçe, geçen sezonun başarılı stoperlerinden Steven Caulker'ı bonservis parası vermeden transfer etmişti.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Vitor Pereira geldikten sonra ilk hazırlık maçları hariç İngiliz oyuncuyu ağır olduğu gerekçesiyle oynatmadı. Pereira'nın Caulker'ı kadroda düşünmediği biliniyor.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Deneyimli oyuncu son Dinamo Kiev maçının kadrosunda da yer almadı. Pereira'nın Caulker kararı akıllara Yalçın Ayhan'ı getirdi!

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞ TARAFTAR İPTAL ETTİRMİŞTİ...

Slaven Bilic döneminde Yalçın Ayhan, Beşiktaş ile anlaşmış hatta sezon başı kampı için yurt dışına gitme hazırlığı yapıyordu.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Beşiktaş taraftarının büyük tepkisi sonrasında Beşiktaş yönetimi bu transferden vazgeçti. Bu karar Yalçın Ayhan için büyük yıkım olmuştu.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Deneyimli oyuncu daha sonra Başakşehir, Ankaragücü, Karagümrük gibi takımlarda forma giydi.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

SON DAKİKA: CAULKER BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?

Sezon başında Steven Caulker'ı hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Trabzonspor çok istemişti. Başarılı stoper kararını Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Caulker konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kocadağ; "Sene sonu serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı.' ifadelerini kullandı.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA!

Türk Hava Yolları'nın (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Min-Jae Kim'i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti. Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

VİTOR PEREİRA ÇOK İSTİYORDU!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın, Steven Caulker'ın performansından memnun olmamasıyla yeni stoper arayışları başlamıştı.

Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Sarı-lacivertliler bir süredir bu bölge için Min-Jae Kim ile görüşüyordu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen ve Pereira'nın da çok beğendiği 24 yaşındaki Güney Koreli futbolcuyla anlaşma sağlandı.

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Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...
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