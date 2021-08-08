Son dakika: Seneler sonra ikinci Yalçın Ayhan vakası! Transfer oldu resmi maça çıkmadan gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, bu sezon 6. transferini de resmen açıkladı! Serdar Dursun, Caulker, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak, Emir Ortakaya ve son olarak Min-Jae Kim imza atmak için İstanbul'a geldi. Sarı lacivertlilerde Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş gibi isimlerin üstü çizilmişti. Son dakika bilgisine göre yeni transfer Caulker ile de yolar ayrılabilir...
SON DAKİKA: VİTOR PEREİRA STEVEN CAULKER'I İSTEMİYOR!
Fenerbahçe, geçen sezonun başarılı stoperlerinden Steven Caulker'ı bonservis parası vermeden transfer etmişti.
Vitor Pereira geldikten sonra ilk hazırlık maçları hariç İngiliz oyuncuyu ağır olduğu gerekçesiyle oynatmadı. Pereira'nın Caulker'ı kadroda düşünmediği biliniyor.
Deneyimli oyuncu son Dinamo Kiev maçının kadrosunda da yer almadı. Pereira'nın Caulker kararı akıllara Yalçın Ayhan'ı getirdi!
BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞMIŞ TARAFTAR İPTAL ETTİRMİŞTİ...
Slaven Bilic döneminde Yalçın Ayhan, Beşiktaş ile anlaşmış hatta sezon başı kampı için yurt dışına gitme hazırlığı yapıyordu.
Beşiktaş taraftarının büyük tepkisi sonrasında Beşiktaş yönetimi bu transferden vazgeçti. Bu karar Yalçın Ayhan için büyük yıkım olmuştu.
Deneyimli oyuncu daha sonra Başakşehir, Ankaragücü, Karagümrük gibi takımlarda forma giydi.
SON DAKİKA: CAULKER BEŞİKTAŞ'A MI GİDİYOR?
Sezon başında Steven Caulker'ı hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Trabzonspor çok istemişti. Başarılı stoper kararını Fenerbahçe'den yana kullanmıştı.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Caulker konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kocadağ; "Sene sonu serbest bir oyuncuydu. Bir temasımız olmuştu ama o dönem için olmadı. O defter bizim için kapandı.' ifadelerini kullandı.
YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA!
Türk Hava Yolları'nın (THY) Seul uçağı ile 04.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Min-Jae Kim'i karşılamaya Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile idari menajer Emir Yolaç geldi.
Min-Jae Kim, yaptığı açıklamada İstanbul'a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederken teknik direktör Vitor Pereira ile de öncesinde görüştüğünü belirtti. Güney Koreli futbolcu daha sonra sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi için kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
VİTOR PEREİRA ÇOK İSTİYORDU!
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın, Steven Caulker'ın performansından memnun olmamasıyla yeni stoper arayışları başlamıştı.
Sarı-lacivertliler bir süredir bu bölge için Min-Jae Kim ile görüşüyordu. Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen ve Pereira'nın da çok beğendiği 24 yaşındaki Güney Koreli futbolcuyla anlaşma sağlandı.