Son dakika: Burak Yılmaz 90+6’da Lille’e puanı getirdi! Yusuf Yazıcı da asistle başladı...

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'de 2021/2022 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Lille, Metz'e konuk oldu. Lille, 3-1 geriye düştüğü maçta 90+6'da milli fuutbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle 3-3 berabere kalarak 1 puanı kurtardı. Lille'in ilk golünde ise asisti Yusuf Yazıcı kaydetti.
Lille, 23'te Yusuf Yazıcı'nın asistinde Botman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Metz, 31 ve 52'de Fabien Centonze ile 41'de Matthieu Udol golleriyle 3-1 üstünlüğü yakaladı. Lille'de Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Jonathan Ikone, 81'de farkı 1'e indirdi ve skoru 3-2'ye getirdi.
KRAL SAHNEYE ÇIKTI!
Son şampiyon Lille'de maç son anlarında umutlar tükenirken 90+6'da milli futbolcu Burak Yılmaz attığı golle skoru 3-3'e getirdi ve Lille 1 puan kazandırdı.
Metz'de Boubakar Kouyate, 56'da Burak Yılmaz'a hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Lille, ilk hafta mücadelesinden eli boş ayrılırken Metz ise yeni sezona 3 puanla başladı.