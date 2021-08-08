Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Burak Yılmaz 90+6'da Lille'e puanı getirdi! Yusuf Yazıcı da asistle başladı...
Giriş Tarihi: 8.8.2021 19:52 Son Güncelleme: 8.8.2021 20:20

Son dakika: Burak Yılmaz 90+6'da Lille'e puanı getirdi! Yusuf Yazıcı da asistle başladı...

Son dakika: Burak Yılmaz 90+6’da Lille’e puanı getirdi! Yusuf Yazıcı da asistle başladı...

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'de 2021/2022 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Lille, 90+6'da milli futbolcu Burak Yılmaz'ın attığı golle deplasmanda Metz ile 3-3 berabere kaldı. milli furbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ilk 11'de başlarken Lille'in ilk golünde ise asisti Yusuf Yazıcı yaptı.

Son dakika haberi... Fransa Ligue 1'de 2021/2022 sezonunun ilk haftasında son şampiyon Lille, Metz'e konuk oldu. Lille, 3-1 geriye düştüğü maçta 90+6'da milli fuutbolcu Burak Yılmaz'ın golüyle 3-3 berabere kalarak 1 puanı kurtardı. Lille'in ilk golünde ise asisti Yusuf Yazıcı kaydetti.

Lille, 23'te Yusuf Yazıcı'nın asistinde Botman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Metz, 31 ve 52'de Fabien Centonze ile 41'de Matthieu Udol golleriyle 3-1 üstünlüğü yakaladı. Lille'de Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Jonathan Ikone, 81'de farkı 1'e indirdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

KRAL SAHNEYE ÇIKTI!

Son şampiyon Lille'de maç son anlarında umutlar tükenirken 90+6'da milli futbolcu Burak Yılmaz attığı golle skoru 3-3'e getirdi ve Lille 1 puan kazandırdı.

Metz'de Boubakar Kouyate, 56'da Burak Yılmaz'a hareketi nedeniyle kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Lille, ilk hafta mücadelesinden eli boş ayrılırken Metz ise yeni sezona 3 puanla başladı.

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Son dakika: Burak Yılmaz 90+6'da Lille'e puanı getirdi! Yusuf Yazıcı da asistle başladı...
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