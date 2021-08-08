Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Falcao ve Yedlin'e talipler var! Menajeri İstanbul'a geliyor...
Giriş Tarihi: 8.8.2021 09:40 Son Güncelleme: 8.8.2021 09:53

Son dakika: Galatasaray'da Falcao ve Yedlin'e talipler var! Menajeri İstanbul'a geliyor...

Son dakika: Galatasaray’da Falcao ve Yedlin’e talipler var! Menajeri İstanbul’a geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri... Kolombiyalı forvet Radamel Falcao, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun bu sezon takımda forma şansı bulamayacağını yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmak istediklerini ifade etmişti. Falcao ile ilgili son dakika bilgisi geldi. Öte yandan gözden düşen Yedlin için de teklif var. İşte son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılılar bu sezon 7 ismi kadrosuna kattı. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Van Aanholt, Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan Aslan, stoper için de Danimarkalı Nelsson ile prensipte anlaştı.

SON DAKİKA: FALCAO'NUN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR!

Takvim Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray ile ipleri koparan Radamel Falcao'nun menajeri İstanbul'a geliyor. Kolombiyalı golcünün ABD'de bir takıma gitmesi bekleniyor.

Braga'dan da teklifin olduğu iddia edilmişti fakat Avrupa'dan bir takımın Falcao'nun maaşını karşılama imkanı bulunmuyor.

Geçen sezonun devre arasında Omar'ın talihsiz sakatlığı sonrasında transfer edilen ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.

Bu sezon başında da o bölgeye transfer yapıldı. Sacha Boey'in St. Johnstone maçındaki performansı taraftardan alkış aldı.

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan Fransız sağ bek, Yedlin'in önüne bir görüntü verdi.

İddiaya göre Yedlin için ABD'den Galatasaray'a gelen teklifler var. Yedlin'i ABD'den iki takımın istediği ifade ediliyor.

Yedlin ise şu aşamada İstanbul'dan ayrılmayı düşünmüyor.

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Son dakika: Galatasaray'da Falcao ve Yedlin'e talipler var! Menajeri İstanbul'a geliyor...
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