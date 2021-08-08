SON DAKİKA: FALCAO'NUN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR!
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray ile ipleri koparan Radamel Falcao'nun menajeri İstanbul'a geliyor. Kolombiyalı golcünün ABD'de bir takıma gitmesi bekleniyor.
Braga'dan da teklifin olduğu iddia edilmişti fakat Avrupa'dan bir takımın Falcao'nun maaşını karşılama imkanı bulunmuyor.
Geçen sezonun devre arasında Omar'ın talihsiz sakatlığı sonrasında transfer edilen ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin bir türlü beklenen performansı sergileyemedi.
Bu sezon başında da o bölgeye transfer yapıldı. Sacha Boey'in St. Johnstone maçındaki performansı taraftardan alkış aldı.
Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan Fransız sağ bek, Yedlin'in önüne bir görüntü verdi.
İddiaya göre Yedlin için ABD'den Galatasaray'a gelen teklifler var. Yedlin'i ABD'den iki takımın istediği ifade ediliyor.
Yedlin ise şu aşamada İstanbul'dan ayrılmayı düşünmüyor.