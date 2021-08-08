Trabzonspor’a Cornelius müjdesi! Trabzon’da ev baktı

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde, talep ettiği 2 milyon 500 bin Euro'luk maaştan kısmi fedakârlıklar yaptığı, Bordo-Mavili yönetimin de Parma kulübüyle 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı kaydedildi.