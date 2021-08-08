Trabzonspor’a Cornelius müjdesi! Trabzon’da ev baktı

Transfer operasyonunda önceliğini forvet hattına veren Trabzonspor, 3 isimle görüşme halindeydi. Cagliari'nin İtalyan santrforu Alberto Cerri ve Dnipro- 1'in Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk'in yanında öncelik ise Parma'nın 28 yaşındaki golcüsü Andreas Cornelius'tu.
Bordo-Mavililer ile Cornelius arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ve dün oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi. Facetime üzerinden Trabzon'dan ev bakan Ukraynalı'nın istediği rakamla Fırtına'nın önerisi arasındaki farkın 1 milyon Euro'ya kadar indiği bildirildi.
4 MİLYON EURO BONSERVİS
Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde, talep ettiği 2 milyon 500 bin Euro'luk maaştan kısmi fedakârlıklar yaptığı, Bordo-Mavili yönetimin de Parma kulübüyle 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı kaydedildi.
EKUBAN'IN RAKAMI 2.1 MİLYON EURO
Bu arada Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın transferi dün resmen açıklandı. 27 yaşındaki hücum oyuncusu için bordo-mavililer, "Kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" mesajını paylaştı.
Yeni takımı Genoa'nın formasıyla poz veren Ganalı için 300 bin Euro'su bonus olmak üzere toplam 2.1 milyon Euro bonservis ödeneceği KAP'a bildirildi.
KOITA BUGÜN DENENECEK
Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferlerinden Fode Koita sakatlığı nedeniyle son iki hazırlık maçında ve Molde ile oynanan Konferans Ligi karşılaşmasında forma giymemişti.
Sağ arka adalesinde gerilme meydana gelen 30 yaşındaki forvetin tedavisi yoğun şekilde devam ederken antrenmanlarda kendisini denemeye başladı. Koita'nın Molde maçında oynayıp oynamayacağı bugün yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.