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Giriş Tarihi: 9.8.2021 10:08

Avrupa transfer piyasasında domino etkisi! Lukaku'nun Chelsea'ye geri dönüşü sonrası...

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Avrupa transfer piyasasında domino etkisi! Lukaku’nun Chelsea’ye geri dönüşü sonrası...

Hem ülkemizde hem de Avrupa liglerinde transfer bu yaz oldukça hareketli geçiyor. Geçen sezonu Inter ile şampiyon tamamlayan ve EURO 2020'de etkileyici bir performans ortaya koyan Romelu Lukaku'nun İtalya'dan ayrılması sürpriz olarak karşılandı. Lukaku, eski takımı Chelsea'ye geri dönüyor.

Inter'in ayrıca Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'i de satmayı düşünüyor. Inter yönetimi takımın yıldızlarından Lautaro Martinez'i için Tottenham'dan gelen 60 milyon pound değerindeki teklifi kabul etti.

TRANSFERDE DOMİNO ETKİSİ! MARTİAL VE DZEKO...

Lukaku'nun Chelsea'ye geri dönmesiyle birlikte Inter iki transfer hamlesi birden yapacak. Roma'da forma giyen Boşnak forvet Edin Dzeko, Inter ile anlaştı. Sözleşme 1+1 yıllık olacak.

Manchester United'ın başarılı isimleri arasında yer alan Anthony Martial için de Inter iddiaları ers var.

Fransız hücum oyuncusu, Jadon Sancho'nun transferi sonrasında çok fazla forma şansı bulamayacağı için Manchester'dan ayrılmak istiyor.

MESSİ KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK! EYFEL KULESİ...

Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin kısa süre içinde PSG'ye transfer olması bekleniyor. PSG'nin Messi transferini Eyfel Kulesi'nde bir törenle açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Arsenal, Atletico Madrid'in sağ beki Kieran Trippier için bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu transferin bitme ihtimali yüksek.

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Avrupa transfer piyasasında domino etkisi! Lukaku'nun Chelsea'ye geri dönüşü sonrası...
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