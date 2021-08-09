Avrupa transfer piyasasında domino etkisi! Lukaku’nun Chelsea’ye geri dönüşü sonrası...

TRANSFERDE DOMİNO ETKİSİ! MARTİAL VE DZEKO...
Lukaku'nun Chelsea'ye geri dönmesiyle birlikte Inter iki transfer hamlesi birden yapacak. Roma'da forma giyen Boşnak forvet Edin Dzeko, Inter ile anlaştı. Sözleşme 1+1 yıllık olacak.
Manchester United'ın başarılı isimleri arasında yer alan Anthony Martial için de Inter iddiaları ers var.
Fransız hücum oyuncusu, Jadon Sancho'nun transferi sonrasında çok fazla forma şansı bulamayacağı için Manchester'dan ayrılmak istiyor.
MESSİ KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK! EYFEL KULESİ...
Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi'nin kısa süre içinde PSG'ye transfer olması bekleniyor. PSG'nin Messi transferini Eyfel Kulesi'nde bir törenle açıklaması bekleniyor.
Öte yandan Arsenal, Atletico Madrid'in sağ beki Kieran Trippier için bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bu transferin bitme ihtimali yüksek.