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Giriş Tarihi: 9.8.2021 11:23 Son Güncelleme: 9.8.2021 11:23

Manchester United'dan Griezmann atağı! Varane ve Sancho'nun ardından...

DHA
Manchester United’dan Griezmann atağı! Varane ve Sancho’nun ardından...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, gözünü Barcelona'nın yıldızı Antonio Griezmann'a çevirdi. Son dönemde Raphael Varane ve Jadon Sancho'yu transfer eden ManU, önümüzdeki günlerde Barcelona'ya teklif yapacak.

Transfer döneminde Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Manchester United, şimdi de Barcelona'nın Fransız yıldızı Antonio Griezmann ile ilgileniyor.

Yeni sezon öncesinde iddialı bir takım kurmak isteyen Manchester United için transfer söylentileri çıkmaya devam ediyor. Premier Lig ekibi için ortaya atılan son iddia Antonio Griezmann oldu.

Geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ile yollarını ayıran Barcelona'da bütçede yer açabilmek adına birkaç isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Bu isimlerden birisi de Fransız yıldız olabilir.

İngiltere basınında yer alan habere göre takımın en çok kazanan isimlerinden birisi olan Griezmann için Kırmızı Şeytanlar'ın önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı iddia edildi.

Öte yandan Barcelona uygun bir teklif gelmesi halinde Griezmann'ın takımdan ayrılmasına sıcak bakarken, Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından antrenmanda taraftarlar tarafından ıslıklanan Griezmann'ın da gelecek tekliflere sıcak bakabileceği söyleniyor.

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Manchester United'dan Griezmann atağı! Varane ve Sancho'nun ardından...
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