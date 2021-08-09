Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş’ta transfer bombaları üst üste! Barcelona’nın yıldızı Samuel Umtiti için ilk teklif masada...
Giriş Tarihi: 9.8.2021 21:06 Son Güncelleme: 9.8.2021 21:06

Son dakika: Beşiktaş’ta transfer bombaları üst üste! Barcelona’nın yıldızı Samuel Umtiti için ilk teklif masada...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Beşiktaş’ta transfer bombaları üst üste! Barcelona’nın yıldızı Samuel Umtiti için ilk teklif masada...

Son dakika haberi… Yeni sezona kısa süre kala hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi. Alex Teixeira’yı İstanbul’a getiren siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Teixeira’nın hemen ardından ise Rachid Ghezzal’ın İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Üst üste yaşanan transfer gelişmelerinin ardından Beşiktaş için bir bomba iddia daha İspanyol basınından geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona da iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Sergen Yalçın ile yola devam eden siyah-beyazlılar, transferde bombaları üst üste patlatıyor.

Salih Uçan, Mehmet Topal, Kenan Karaman ve Valentin Rosier'i kadrosuna katan Beşiktaş, asıl bombasını Alex Teixeira'yı kadrosuna katarak yaptı.

Brezilyalı orta sahayı gün içerisinde İstanbul'a getiren siyah-beyazlı ekip, yıldız oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Teixeira'nın ardından ise Rachid Ghezzal'ın Salı günü İstanbul'a inmesi bekleniyor. Galatasaray ile girilen transfer yarışından mutlu sonla çıkan Beşiktaş, yıldız oyuncuya yeniden Beşiktaş formasını giydirecek.

Biten isimlerin yanı sıra Diego Costa, Luuk de Jong ve Diego Godin için de ısrarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, dünya yıldızlarının transfer sürecine yakın zamanda nokta koymayı planlıyor.

İspanyol basınında yayın yapan Diario Sport, akşam saatlerinde Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya attı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına dünya yıldızı bir stoperi transfer etmeyi hedefliyor. Öne çıkan ilk isim Diego Godin olsa bile siyah-beyazlıların farklı alternatifleri de bulunuyor.

Diario Sport'un haberinde, Beşiktaş'ın Barcelona'da forma giyen Fransız savunmacı Samuel Umtiti ile ilgilendiği belirtildi.

Haberde, Nice ve Monaco'nun da tecrübeli oyuncuya ilgisinin bulunduğu belirtilirken, Beşiktaş'ın maaşının büyük bir kısmını ödeme şartıyla oyuncuyu kiralamayı düşündüğü belirtildi.

Yeni sezonda Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Umtiti, teknik heyet tarafından gözden çıkarılmıştı. Ancak İspanyol devinden ayrılmaya kolay ikna olmayan stoper oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kulüp arıyor.

Kazanacağı yıllık ücretinin iyi olması dahilinde ayrılmayı düşünebileceği belirtilen Umtiti, kendisine gelecek teklifleri değerlendirmeye başladı.

27 yaşındaki Fransız oyuncu, Barcelona formasıyla toplamda 132 maça çıktı. Umtiti, 132 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer Şükrü Sözen'in villası!
Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
Son dakika haberi: Balıkesir otobüs kazası ile sarsılmıştı! Şok detaylar ortaya çıktı
Son dakika: Fenerbahçe yeni Sörloth'u getiriyor! Teklifin detayları ortaya çıktı transfer için tek rakip...
Son dakika: Fenerbahçe Çin'den bir yıldız daha getiriyor! Vitor Pereira Süper Lig'in eski yıldızını istedi...
Son dakika haberler: Balıkesir'deki otobüs kazasında tıp öğrencisi 2 genç kızdan biri öldü biri yaralı...
Kerem Bürsin olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kızdırdı! Busenaz Sürmeneli'nin yanıtı sonrası Kerem Bürsin'den flaş hamle!
Altın fiyatları sert geri çekildi! Altın için kafa karıştıran açıklamalar geliyor
Son dakika: Galatasaray 10 numarayı Brezilya'da buldu! Felipe Melo'dan sonra Raphael Veiga...
Son dakika: Galatasaray, Victor Nelsson'u bitirdi! Fenerbahçe'nin gözü bu transferdeydi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş’ta transfer bombaları üst üste! Barcelona’nın yıldızı Samuel Umtiti için ilk teklif masada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA