Son dakika: Fenerbahçe Sead Kolasinac ile anlaştı! Yıldız isim imzaya geliyor

Son dakika... Fenerbahçe, Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala transfer çalışmalarına hız verdi. Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Serdar Dursun, Caulker, Kim Min-Jae, Cağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya ve Burak Kapacak'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, yıldız bir isimle prensipte anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, Mesut Özil'in Arsenal'den çok yakın arkadaşı olan Sead Kolasinac ile anlaştı. Sol be, sol stoper ve orta sahanın solunda görev yapabilen 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini alması bekleniyor. Fenerbahçe'nin transfer dönemine dair son bilgileri A Spor canlı yayınında Ahmet Selim Kul aktardı.
İşte son gelişmeler...
Fenerbahçe, Sead Kolasinac ile prensipte anlaştı. Deneyimli oyuncu, Arsenal ile fesih görüşmelerine devam ediyor. Yıldız oyuncu, Mesut Özil ile çok yakın arkadaş ve bu sebeple de Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.
Kolasinac'ın 1 yıllık sözleşmesi kaldı ve bu alacaklarına karşılık bonservisini almak istiyor. Bu süreç 31 Ağustos'tan sonraya da kalabilir.
Fenerbahçe, Kolasinac ile anlaştı ve yıldız isim sarı-lacivertli formayı giyecek gibi. Kolasinac'ın bonservisini alması durumunda transfer resmen açıklanacak.
Fenerbahçe'nin Sörloth için bekleyişi devam ediyor. Oyuncu için Leipzig'e yapılan diğer teklifler de Alman ekibini çok memnun etmedi o yüzden Fenerbahçe'ye gelebilir. Eğer Sörloth olmazsa Fenerbahçe benzer tipte bir golcü alacak.
Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Antalyaspor Thiam'a talip oldu ancak Fenerbahçe 2.5 milyon euro bonservis talep ediyor.
Menajerler Bakambu'yu Fenerbahçe'ye öneriyor. Ancak Fenerbahçe'nin aradığı tipte bir golcü olmadığı için şu aşamada düşünülmüyor.