Son dakika: Fenerbahçe Sead Kolasinac ile anlaştı! Yıldız isim imzaya geliyor

Fenerbahçe'nin Sörloth için bekleyişi devam ediyor. Oyuncu için Leipzig'e yapılan diğer teklifler de Alman ekibini çok memnun etmedi o yüzden Fenerbahçe'ye gelebilir. Eğer Sörloth olmazsa Fenerbahçe benzer tipte bir golcü alacak.