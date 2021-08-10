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Giriş Tarihi: 10.8.2021 09:47 Son Güncelleme: 10.8.2021 09:52

Galatasaray'da Muslera'nın yerine oynayacak isim belli oldu! St. Johnstone maçında...

Galatasaray’da Muslera’nın yerine oynayacak isim belli oldu! St. Johnstone maçında...

UEFA Avrupa Ligi'deki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön elem turu ilk maçında St. Johnstone ile 1-1 berabere kaldı. 12 Ağustos'ta oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde en çok merak edilen Muslera'nın yerine kalede kimin oynayacağı. St. Johnstone maçında kırmızı kart gören Uruguaylı ismin yokluğunda kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Eldivenleri almaya en yakın isim İsmail Çipe. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında St. Johnstone ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona ererken, müsabakaya damga vuran isim Muslera olmuştu.

Rakibine kaptırdığı topun ardından hem penaltı yaptıran hem de kırmızı kart gören Uruguaylı, alınan beraberliğin sorumlularından biriydi.

Kırmızı kart cezalısı olduğu için St. Johnstone ile oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Muslera, Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor. Aslan'da adeta kaleci krizi yaşanıyor.

Geçen sezon Muslera'nın sakat olduğu dönemde kaleyi koruyan Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralandı. Diğer yedek kaleci Fatih Öztürk ise UEFA'ya bildirilen listeye yazılmadı.

İskoçya'daki rövanş maçına İsmail Çipe ve Berk Balaban dışında altyapıdan 16 yaşındaki Jankat Yılmaz da götürülecek.

Kaleci antrenörü Fadık Koşutan, idmanlarda tecrübesiz kalecilerle özel olarak ilgileniyor.

Muslera'nın ilk maçta kırmızı kart görmesinin ardından kaleye Berk Balaban geçmişti. Ancak rövanş mücadelesi ise İsmail Çipe formaya daha yakın.

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Galatasaray'da Muslera'nın yerine oynayacak isim belli oldu! St. Johnstone maçında...
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