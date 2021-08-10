Hatayspor’dan Boupendza açıklaması: Şu an net bir gelişme yok

Geçen yıl aldığı galibiyetlerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve 2020-2021 sezonunun gol kralı Aaron Salem Boupendza ile gündemi uzun süre meşgul eden Atakaş Hatayspor Kulübü yönetimi, yeni sezon öncesi basın mensupları ile buluştu. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, bu sezon daha güçlü bir takım kurduklarını söyledi.

Lige galibiyetle başlayıp iyi bitirmek istediklerini belirten Savaş, "İlk maçtan itibaren biz galibiyetle başlayıp en az geçen seneki gibi olmak istiyoruz. Tabii bizim hedefimiz, ilk 10 takım içine girmektir daha ilerisi olursa mutlu olacağız. Geçen sene de 'hedefimiz ilk 10'a girmek' dediğimde birileri gülmüştü ama biz 6'ncı olduk. Bu sene de takımımız ilk 10'a girecek güçtedir. Büyük şansızlıklara yaşamazsak takımımız sezonu ilk 10'da bitirir. Tabii diyeceksiniz ki, Avrupa mı? Avrupa olursa 'ne mutlu' deriz. Avrupa'ya da gitmek isteriz ama hedefimiz ilk 10" dedi.