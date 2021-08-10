Sonuna kadar Diego Costa

Beşiktaş'ın santrfor gündeminde yer alan iki golcüden Diego Costa odak noktası haline geldi. Luukde Jong'un ikna olmaması,Chuba Akpom'un ise birinci santrforolarak düşünülmemesi Kartal'ın önceliğinin Costa olmasını sağladı. Siyah-beyazlılar iki yıllık toplam 6 milyon Euro önerdiği ancak 7 milyon Euro yanıtı aldığı 32 yaşındaki oyuncunun istediği rakamı aşağı çekmesini bekliyor. Brezilya ekibi AtleticoMineiro'nun da devreye girdiği belirtilirken Beşiktaş son ana kadar Costa'dan sonuç almayı bekleyecek. Olumsuz bir durum halinde yeni adaylar gündeme gelecek.