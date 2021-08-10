Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sonuna kadar Diego Costa
Giriş Tarihi: 10.8.2021

Sonuna kadar Diego Costa

Sonuna kadar Diego Costa
Beşiktaş'ın santrfor gündeminde yer alan iki golcüden Diego Costa odak noktası haline geldi. Luuk de Jong'un ikna olmaması, Chuba Akpom'un ise birinci santrfor olarak düşünülmemesi Kartal'ın önceliğinin Costa olmasını sağladı. Siyah-beyazlılar iki yıllık toplam 6 milyon Euro önerdiği ancak 7 milyon Euro yanıtı aldığı 32 yaşındaki oyuncunun istediği rakamı aşağı çekmesini bekliyor. Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun da devreye girdiği belirtilirken Beşiktaş son ana kadar Costa'dan sonuç almayı bekleyecek. Olumsuz bir durum halinde yeni adaylar gündeme gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kibariye'nin sahnede eteği uçuşunca olanlar oldu! 60 yaşındaki şarkıcının 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık böyle müdahale etti!
Son dakika: Lionel Messi'yi büyük bir heyecanla bekliyorlardı! Paris Saint-Germain taraftarı hüsrana uğradı...
Son dakika: İstanbul'da kaybolan 3 kız çocuğu bulundu
MasterChef’te ana kadroya kim girdi? TV8 ile 9 Ağustos 2021 MasterChef’te 7. önlüğü kim aldı? İşte o isim...
Son dakika haberi | Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer Şükrü Sözen'in villası!
Kerem Bürsin olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kızdırdı! Busenaz Sürmeneli'nin yanıtı sonrası Kerem Bürsin'den flaş hamle!
Hadımköy'de kaybolan üç kızın bulunması aileleri sevince boğdu
Son dakika: Galatasaray 10 numarayı Brezilya'da buldu! Felipe Melo'dan sonra Raphael Veiga...
Son dakika haberi... 'Dedem bana tecavüz etti' diye not yazdı! Gerçek herkesi şaşırttı!
Son dakika: Fransızlar Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz’ı yere göğe sığdıramadı! "Hayat verdi…"
ARKADAŞINA GÖNDER
Sonuna kadar Diego Costa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA