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Giriş Tarihi: 11.8.2021

12 milyon TL getir

TURGUT DOĞAN
12 milyon TL getir
Geçtığimiz hafta İngiliz kulübü Tottenham ile sponsorluk anlaşması imzalayan Getir firması, Galatasaray'ın formasının kol kısmına reklam verdi. Bu sponsorluk anlaşmasıyla sarı-kırmızılı kulübün kasasına 12 milyon TL girecek. İmza töreninde konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp, "Başkanımızın liderliğinde yürüyen bir ekip var. Ben bu ekibin içinde değilim ama çok yeni transfer yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Biz genç, taraftarın kendini bulabileceği bir takım istiyoruz. Bu düzeni kurmak için yola devam ediyoruz'' diye konuştu.

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