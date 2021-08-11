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Giriş Tarihi: 11.8.2021

Aşı olmayan stada giremeyecek

Aşı olmayan stada giremeyecek

TFF’nin yeni düzenlemesine göre aşılarını yaptırmayan taraftarlar, tribünde yer alamayacak. Ayrıca misafir seyirciler de maçlara alınmayacak

TFF, stada giriş şartlarını yeniden güncelledi. Buna göre aşılarını yaptırmayan futbolseverler, stadyumlara giremeyecek. Federasyondan yapılan açıklamaya göre yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınacak statlara giriş şartları şöyle:
SAĞLIK Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; Kovid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilecektir.
12 YAŞINI tamamlamış ve henüz aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir.
SAĞLIK Bakanlığı güncel uygulaması kapsamında, Kovid-19 PCR testi yaptırılamayan 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.
UEFA'NIN güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak ve kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021- 2022 sezonu boyunca yapılmayacaktır. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takım seyircisi alınabilir.
STADYUMLARDA yer alan Protokol ve Basın Tribünleri'ne girişler, seyirci giriş koşullarına tabi olacaktır.
SÜPER Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri, HES entegrasyonu ile E-Bilet sistemi üzerinden alınan biletlerle yapılır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerine EBilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onay vermesi gerekmektedir.

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Aşı olmayan stada giremeyecek
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