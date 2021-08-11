Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bursaspor Kulübü, Ali Akman’ın desteğini geri çevirdi
Giriş Tarihi: 11.8.2021 23:32 Son Güncelleme: 11.8.2021 23:41

Bursaspor Kulübü, Ali Akman’ın desteğini geri çevirdi

İHA
Bursaspor Kulübü, Ali Akman’ın desteğini geri çevirdi

Bursaspor’dan Frankfurt’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşen Ali Akman’ın, yeşil-beyazlı kulübe destek amaçlı gönderdiği 16 bin 16 TL, geri iade edildi.

Bursaspor Kulübü'nün 'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına destek veren Ali Akman'ın bu hareketi yeşil-beyazlı camia tarafından tepki ile karşılandı.

Bursaspor'dan Frankfurt'a olaylı bir şekilde transfer olan ve yeşil-beyazlı kulübe bonservis ücreti kazandırmadan gitmesinden dolayı taraftarın üzüntü yaşandığı olayın ardından bugün de ilginç bir gelişme yaşandı.

'Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına 16 bin 16 TL ile destek veren genç futbolcunun bu hareketi öncesi Bursaspor Kulübü tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu, yaşanan tepki sonrası ise paylaşılan gönderi silindi.

Taraftarların, Ali Akman'ın göndermiş olduğu paranın iadesi konusunda kurduğu baskı ise Bursaspor Kulübü'nü harekete geçirdi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 16.016 TL'lik katkısı ekip liderimiz Emin Adanur'un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
Son dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor! Tam 8 ayrılık birden...
Son dakika haberi: 700 bin kamu işçisine yeni zam! Kamu işçilerinin zam oranı ne kadar oldu?
Son dakika: Tarihi transferde 'yok artık' dedirten detay! Lionel Messi’nin PSG’den kazanacağı ücret belli oldu...
EDHO'nun usta oyuncusu Sabina Toziya hayatını kaybetti! Senarist Bahadır Özdener duyurdu! Sabina Toziya kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?
SON DAKİKA || Manavgat yanarken evini kurtaran başkan Şükrü Sözen'den akla ziyan bahaneler
1447 mülkü var ama... Emlak kralı Dikran Masis ve Yasemin Masis kirada!
TOKİ'den büyük fırsat: İstanbul dahil tam 21 ilde uygun fiyatlı arsa satışı başlıyor!
140, 150, 160, 170 ve 180 puanla nerelere ve hangi üniversitelere gidebilirim? TYT, AYT, YDT - YKS baraj puanı düştü!
İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki'nin dargınlığı son buldu! Merve Çağıran uğruna evliliğini bitirdiği iddia edilmişti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor Kulübü, Ali Akman’ın desteğini geri çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA