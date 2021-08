Falcao ve Feghouli kenarda oturamaz

Eğer Falcao ve Feghouli gitmezse, G.Saray 'ın bu oyuncuları Florya'da oturtarak büyük paralar ödeme lüksü yoktur. Terim, hazır tutmalıdır!Falcao gereksiz bir transferdi. İyi düşünülmeden alındı... G.Saray'da Diagne takımda tutulmalı. Burada iş Fatih Terim 'e düşüyor.. Motive edilmeliTransferde öncelik merkez orta saha olmalı. Taylan ve Aytaç ile direnç sağlayamazlar. Geçen sezon Gedson, sorunları çözdü. Şimdi tekrar almaya çalışıyorlar Türkiye 'de transfer 8Eylül'de bitecek. Yani kulüpleringerçek kadrolarını transferbittikten sonra göreceğiz.AncakG.Saray'ın ocak ayına kadar bonservisinialma konusunda bir süreci var.Terim, ocak ayına kadar sabırlı olacaktır.Paralarını ödeyemeyeceğinianlattı ve kulüpbulmalarını istedi.Ancak ikioyuncuyahenüz beklenenrakamlardabirtalip yok.Eğer bu ikioyuncu gitmezseFlorya'da oturtularak büyük paralar ödenmemelidir.G.Saray'ın oynamayan iki oyuncuya yüksekmaaşTerim, gitmezlerseFeghouli ve Falcao'yu hazır tutmak için çabasarf etmelidir. Diagne, hâlâ G.Saray'daiş yapar. Yüksek maliyetle gelen oyuncuyu'Gitsin de kurtulalım' zihniyetiyleucuza göndermek de hata olur.Bu oyuncular varken bile bir santrfor almaları gerekiyordu. Şimdi de dinamikler değişmedi. Ama öncelik merkez orta sahada olmalı. Taylan ve Aytaç ile bu direnci sağlayamazlar. Geçen sezon Gedson, sorunları çözmüştü. Şimdi de almaya çalışıyorlar. Önceliği bu noktaya vermeliler.G.Saray'ın da artık hücum beki problemi yok. Şimdi onlara gereken, tempolu bir takım yaratmak.Mohamed ve bir ilave santrfor daha G.Saray açısından olması gerekir. Çünkü lig uzun bir maraton. Lig rekabetini götürecek etkili oyunculara ihtiyaç var ki konuştuğumuz mevki santrfor. Her oyun düzeninin beyni olan bir bölgeden bahsediyoruz.Falcao çok gereksiz bir transferdi. O kalitede bir oyuncuyu kulübü niye bu kadar ucuz paraya bıraksın? İyi düşünülmeden transfer edildi.Terim tarafından iyi motive edilirse, geçen sene de Premier Lig'de fiziki direnç kazandı, faydalı olacağı görüşündeyim. Stoperin de tamamlanmasıyla eldeki oyunculara göre başka transfere gerek de görmüyorum.Yoğun bir sezondansonra Copa America'yı oynadı vetatil yapamadı. Zihinsel ve bedensel olarakdinlenemedi. Mutlaka dinleneceğibir ortam sağlanmalı. Muslera'nın arkasınada deneyimli bir Türk kaleci alınmalıdır.Çünkü Fatih Öztürk ve İsmail Çipeyetersiz, genç Berk de tecrübesiz.Muslera'nındüşüşü yeni değil. Geçen sene sözleşmesiniuzattıktan sonra da ciddi performansdüşüşleri yaşadı. Sezonu izinsizgeçirdi. Copa America bittikten bir haftasonra PSV maçına çıktı. Muslera'nın hataları,kalitesiyle ilgili değil, mental olarak çokyorgun.Muslera'nın yeteneğitartışılmaz. Ama biraz baskıyı hissetmesiher oyuncu için faydalıdır. Bu kadar uzunkariyerler içinde dönem dönem bu türdalgalanmalar olabilir. Ben Muslera'nın busüreci çabuk atlatacağını düşünüyorum.Tabii ki her iyi kalecininzaman zaman bir düşüş dönemiolabilir. Ben Muslera'nın yine G.Saray'aönemli katkılar yapacağı görüşündeyim.Fatih Terim,futbolcularla mükemmel diyalog kurabilen,zeki bir teknik adamdır. Ancakbazen duygusal davranıyor ve hatayapıyor.G.Saray'ınbaşarı için Terim'in tamamen sahayaodaklanmasına ihtiyacı var. Yönetim,mükemmel bir görev bölümü yaptı.Eğer Terim, Floryaekseni içinde hareketeder, algı operasyonlarınakafa yormazsaözlenen G.Saray izlenir.Ancak G.Saray'ınfiziksel sorunu var.Benim hep desteklediğimScott Piri'nin çalışma şeklinin,değişen antrenman koşulları içindeyetersiz kaldığını öğrendim. Piri'ninçalışma yöntemi gözden geçirilmeli.Fatih hocanın18 kupalık kariyerinde hep önemli futbolcubaşarıları oldu. Hoca, yıldızlarıiyi yönetiyor ve onlardan maksimumverimi alıyor.SadeceMuslera'nın kurtarışları üstüne kurduğuseriler oldu. Takım oyununuöne geçiremeyince, kazanması içinmücadele eden oyunculararasından birisininçıkıp bir şeyler yapmasıgerekiyordu.Şampiyonluğun gelmediği her noktada eleştiri de beraberinde geliyor. Fatih hocanın büyük bir kredisi var. Bundan dolayı da iki sezon şampiyon olmadan görevine devam edebiliyor.Terim, büyük başarılara imza atmış bir teknik adam. Tabii ki zaman zaman teknik hataları oluyor. Mesela St. Johnstone maçından bir tane örnek vereyim; tabii ki ikinci yarıdaki o ilginç Muslera olayı dengeleri bozdu. Ama ilk yarı G.Saray, gol atmasa bile iyi oynuyordu. Neden böyle bir tabloda devre arasında 3 oyuncu değişti?Ama sonuç olarak, Fatih Terim'in başında olduğu G.Saray, her zaman büyük hedefi zorlar.G.Saray'n gençleşme politikasınıdoğru buluyorum.Ayrıca gençler,akıllı, oyun bilgisi yüksek, tecrübeli isimlerlede harmanlanmalı. Bunu Terim çok iyi yapar.G.Saray'ın tecrübeli ayaklarıvar. Transfer planları da sürüyor. Genç oyunculardanhemen verim alamazsınız.Bu oyunculara güvenip'Şampiyon olacağım' diyorsanız, çok ciddi bir oyungücüne de sahip olmalısınız. Fakat strateji doğru. ÇünküTürk takımları için artık satma zamanı. Bir-iki sezonoyuncuları geliştirip transfer vitrininde değerlendirmekzorundalar.O yüzdeniddiası olan her genç oyuncu içinG.Saray doğru takım.Transfer hâlâdevam ediyor. Ben G.Saray'ın dadaha etkili takviyeler yapacağınıdüşünüyorum.Bunu transfer dönemibittiğinde daha farklı değerlendiririzBuna bir de ilk 11'dekiTürk oyuncu sayısı eklendi.Ben genç oyuncular transfer edildiği zaman olaylara iyimser bakıyorum.Yeni yabancı statüsüne göre, bu da doğru. Benim merak ettiğim, Rumen futbolcu Cicaldau'nun takıma nasıl bir katkı vereceği.Yeri geldikçe vurguluyorum, İstanbul'a gelen yabancıların çoğu fizikten düşüyor. Mohamed, Mısır'dan geldiği zaman taş gibiydi. Ama iki ayda fiziki düşüşe başladı. Son Avrupa maçında da bu düşüşün sürdüğünü gördüm. Bunlar mutlaka halledilmeli.