Falcao ve Feghouli kenarda oturamaz

LEVENT TÜZEMEN:
Eğer Falcao ve Feghouli gitmezse, G.Saray'ın bu oyuncuları Florya'da oturtarak büyük paralar ödeme lüksü yoktur. Terim, hazır tutmalıdır!
ÖMER ÜRÜNDÜL:
Falcao gereksiz bir transferdi. İyi düşünülmeden alındı... G.Saray'da Diagne takımda tutulmalı. Burada iş Fatih Terim'e düşüyor.. Motive edilmeli
GÜRCAN BİLGİÇ:
Transferde öncelik merkez orta saha olmalı. Taylan ve Aytaç ile direnç sağlayamazlar. Geçen sezon Gedson, sorunları çözdü. Şimdi tekrar almaya çalışıyorlar
SORU: Diagne, Falcao ve Feghouli istenmiyor.Kiralık Mohamed'in durumu belirsiz.Galatasaray kaç takviye daha yapmalı?
LEVENT TÜZEMEN: Türkiye'de transfer 8Eylül'de bitecek. Yani kulüpleringerçek kadrolarını transferbittikten sonra göreceğiz.Mohamed, geldiğigünkü formunda değil. AncakG.Saray'ın ocak ayına kadar bonservisinialma konusunda bir süreci var.Terim, ocak ayına kadar sabırlı olacaktır.Falcao ve Feghouli'yi göndermekiçin Başkan Burak Elmas,iki oyuncuyla özel bir görüşmeyaptı. Paralarını ödeyemeyeceğinianlattı ve kulüpbulmalarını istedi.Ancak ikioyuncuyahenüz beklenenrakamlardabirtalip yok.Eğer bu ikioyuncu gitmezseFlorya'da oturtularak büyük paralar ödenmemelidir.G.Saray'ın oynamayan iki oyuncuya yüksekmaaş ödeme lüksü yoktur. Terim, gitmezlerseFeghouli ve Falcao'yu hazır tutmak için çabasarf etmelidir. Diagne, hâlâ G.Saray'daiş yapar. Yüksek maliyetle gelen oyuncuyu'Gitsin de kurtulalım' zihniyetiyleucuza göndermek de hata olur.Yönetim istediği fiyatasatamazsa Diagne'yikiralama yolunu tercihetmelidir. GÜRCAN BİLGİÇ: Bu oyuncular varken bile bir santrfor almaları gerekiyordu. Şimdi de dinamikler değişmedi. Ama öncelik merkez orta sahada olmalı. Taylan ve Aytaç ile bu direnci sağlayamazlar. Geçen sezon Gedson, sorunları çözmüştü. Şimdi de almaya çalışıyorlar. Önceliği bu noktaya vermeliler. Yeni gelen bek oyuncularıve stoper, direnci artıracaktır. G.Saray'ın da artık hücum beki problemi yok. Şimdi onlara gereken, tempolu bir takım yaratmak. Sonrasındasantrfor içinhamle yapacaklardır.
ALİ GÜLTİKEN: Mohamed ve bir ilave santrfor daha G.Saray açısından olması gerekir. Çünkü lig uzun bir maraton. Lig rekabetini götürecek etkili oyunculara ihtiyaç var ki konuştuğumuz mevki santrfor. Her oyun düzeninin beyni olan bir bölgeden bahsediyoruz. Buradadoğru oyuncuyu bulamazsanızhangi sistemi oynarsanızoynayın, zorlanırsınız.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Falcao çok gereksiz bir transferdi. O kalitede bir oyuncuyu kulübü niye bu kadar ucuz paraya bıraksın? İyi düşünülmeden transfer edildi. Ben şahsen,Diagne'nin kalması taraftarıyım. Terim tarafından iyi motive edilirse, geçen sene de Premier Lig'de fiziki direnç kazandı, faydalı olacağı görüşündeyim. Stoperin de tamamlanmasıyla eldeki oyunculara göre başka transfere gerek de görmüyorum. Kenar bekleri alternatifli zaten.
İSMAİL ÇİPE YETERSİZBERK DE TECRÜBESİZ
SORU: Muslera formsuz. Büyükhatalar yaptı ama kredisi de yüksek.Galatasaray'a artık Muslera ile yarışacakbir kaleci lazım mı?
LEVENT TÜZEMEN: Yoğun bir sezondansonra Copa America'yı oynadı vetatil yapamadı. Zihinsel ve bedensel olarakdinlenemedi. Mutlaka dinleneceğibir ortam sağlanmalı. Muslera'nın arkasınada deneyimli bir Türk kaleci alınmalıdır.Çünkü Fatih Öztürk ve İsmail Çipeyetersiz, genç Berk de tecrübesiz. GÜRCAN BİLGİÇ: Muslera'nındüşüşü yeni değil. Geçen sene sözleşmesiniuzattıktan sonra da ciddi performansdüşüşleri yaşadı. Sezonu izinsizgeçirdi. Copa America bittikten bir haftasonra PSV maçına çıktı. Muslera'nın hataları,kalitesiyle ilgili değil, mental olarak çokyorgun. Geçici bir dönem olduğunudüşünüyorum. Ama rekabete girmesigerekiyor.
ALİ GÜLTİKEN: Muslera'nın yeteneğitartışılmaz. Ama biraz baskıyı hissetmesiher oyuncu için faydalıdır. Bu kadar uzunkariyerler içinde dönem dönem bu türdalgalanmalar olabilir. Ben Muslera'nın busüreci çabuk atlatacağını düşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Tabii ki her iyi kalecininzaman zaman bir düşüş dönemiolabilir. Ben Muslera'nın yine G.Saray'aönemli katkılar yapacağı görüşündeyim.
FATİH HOCA YENİ KAHRAMANINI BULAMADI!
SORU: Galatasaray'da ençok tartışılan isim Fatih Terim.PSV maçı sonuçları büyüktepki gördü. Terim mi formsuz,Galatasaray mı?
LEVENT TÜZEMEN: Fatih Terim,futbolcularla mükemmel diyalog kurabilen,zeki bir teknik adamdır. Ancakbazen duygusal davranıyor ve hatayapıyor. Terim'i 'gömleği terdensırılsıklam olacakmış gibi' değerlendirmekyanlış olur. G.Saray'ınbaşarı için Terim'in tamamen sahayaodaklanmasına ihtiyacı var. Yönetim,mükemmel bir görev bölümü yaptı.Terim saha dışında gerçekleşecekolumsuzluklara artık doğrudangirmemeli, bir cevapverilecekse bunu yönetimebırakmalıdır.Eğer Terim, Floryaekseni içinde hareketeder, algı operasyonlarınakafa yormazsaözlenen G.Saray izlenir.Ancak G.Saray'ınfiziksel sorunu var.Benim hep desteklediğimScott Piri'nin çalışma şeklinin,değişen antrenman koşulları içindeyetersiz kaldığını öğrendim. Piri'ninçalışma yöntemi gözden geçirilmeli.
GÜRCAN BİLGİÇ: Fatih hocanın18 kupalık kariyerinde hep önemli futbolcubaşarıları oldu. Hoca, yıldızlarıiyi yönetiyor ve onlardan maksimumverimi alıyor. İki senedir takımdankahraman çıkartamadı. SadeceMuslera'nın kurtarışları üstüne kurduğuseriler oldu. Takım oyununuöne geçiremeyince, kazanması içinmücadele eden oyunculararasından birisininçıkıp bir şeyler yapmasıgerekiyordu. Artıkidmanları uzaktanseyretmeyi bırakıpsahada komutlarıvermeli.
ALİ GÜLTİKEN:
Şampiyonluğun gelmediği her noktada eleştiri de beraberinde geliyor. Fatih hocanın büyük bir kredisi var. Bundan dolayı da iki sezon şampiyon olmadan görevine devam edebiliyor. Ama görüneno ki taraftarıngözündekikredi limitindebir değişiklikvar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Terim, büyük başarılara imza atmış bir teknik adam. Tabii ki zaman zaman teknik hataları oluyor. Mesela St. Johnstone maçından bir tane örnek vereyim; tabii ki ikinci yarıdaki o ilginç Muslera olayı dengeleri bozdu. Ama ilk yarı G.Saray, gol atmasa bile iyi oynuyordu. Neden böyle bir tabloda devre arasında 3 oyuncu değişti? Bunu benim mantığımalmadı. Ama sonuç olarak, Fatih Terim'in başında olduğu G.Saray, her zaman büyük hedefi zorlar.
MOHAMED SORUNU ÇÖZÜLMELİ
SORU: Galatasaray'ın transfer stratejisi dahaçok genç isimler üzerine kurulu. Bu kadro işyapar mı? Hamleler doğru mu?
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'n gençleşme politikasınıdoğru buluyorum. Berkan ve Kerem gibibaşarıya aç, öğrenmeye iştahlı, hırslı, gençoyuncular tercih edilmeli. Ayrıca gençler,akıllı, oyun bilgisi yüksek, tecrübeli isimlerlede harmanlanmalı. Bunu Terim çok iyi yapar.Kadro tam netleştikten sonra G.Saray'ıyorumlamak daha doğru olur.
GÜRCAN BİLGİÇ: G.Saray'ın tecrübeli ayaklarıvar. Transfer planları da sürüyor. Genç oyunculardanhemen verim alamazsınız. Emre Kılınç'ındurumu ortada. Onlar yıldızlar arasındagelişip büyüyecekler. Bu oyunculara güvenip'Şampiyon olacağım' diyorsanız, çok ciddi bir oyungücüne de sahip olmalısınız. Fakat strateji doğru. ÇünküTürk takımları için artık satma zamanı. Bir-iki sezonoyuncuları geliştirip transfer vitrininde değerlendirmekzorundalar. Terim, taraftarın desteğiylebu riskleri çekinmeden alıyor. O yüzdeniddiası olan her genç oyuncu içinG.Saray doğru takım.
ALİ GÜLTİKEN: Transfer hâlâdevam ediyor. Ben G.Saray'ın dadaha etkili takviyeler yapacağınıdüşünüyorum.Bunu transfer dönemibittiğinde daha farklı değerlendiririz. Ama gençoyuncular konusu önemli. Bütün takımlar malikriterler dolasıyla baskı altındalar ve bütçelerinidüşürmek durumundalar. Buna bir de ilk 11'dekiTürk oyuncu sayısı eklendi. Şu andaki planlamalar,bu iki dengeyi de bir arada götürebilmeadına yapılıyor.
CICALDAU NE YAPACAK?
ÖMER ÜRÜNDÜL: Ben genç oyuncular transfer edildiği zaman olaylara iyimser bakıyorum. Son örnek, Danimarkalı stoper Nelssonistikbal vadeden genç bir stoper. Bununyanında Türk futbolcu ağırlıklı transferleryapıldı. Yeni yabancı statüsüne göre, bu da doğru. Benim merak ettiğim, Rumen futbolcu Cicaldau'nun takıma nasıl bir katkı vereceği. Bana göre en önemli konulardan birtanesi Mohamed… Yeri geldikçe vurguluyorum, İstanbul'a gelen yabancıların çoğu fizikten düşüyor. Mohamed, Mısır'dan geldiği zaman taş gibiydi. Ama iki ayda fiziki düşüşe başladı. Son Avrupa maçında da bu düşüşün sürdüğünü gördüm. Bunlar mutlaka halledilmeli.