Son dakika: Ronaldinho o mesajı Twitter'dan paylaştı! "Lionel Messi ve PSG..."

Dünya Messi'nin PSG'ye transfer oluşunu konuşuyor. Futbol tarihinin en flaş transferinde detaylar ve son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Messi bugün basın mensuplarının karşısına çıktı ve soruları yanıtladı.
2+1 YILLIK SÖZLELŞEM VE 35 MİLYON EURO
21 yıl aradan sonra gözyaşlarını tutmayarak Barcelona'ya veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin yeni takımı PSG oldu. Messi, PSG ile 35 milyon Euro karşılığında 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak tarihi bir transferi gerçekleştirdi.
RONALDİNHO'DAN MESSİ PAYLAŞIMI!
Efsanevi Brezilyalı futbolcu ve bir dönem PSG forması giyen Ronaldinho, Messi'nin transferi sonrası Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
"ŞAMPİYONLUK KOKUSU ALIYORUM"
Ronaldinho attığı tweette "Barcelona'da ve PSG'de oynadım. Barcelona'dan takım arkadaşım Lionel Messi'nin de PSG formasını giymesi büyük bir zevk. Leo'nun burada bir çok güzel anısı olabilir! Ayrıca Ramos'un da PSG'de olmasından da mutluyum. PSG çok büyük bir kulüp oldu. Şampiyonluk kokusu alıyorum! Ha ha ha…" sözlerini kullandı.
PSG 4 YILDIZI BONSERVİS ÖDEMEDEN KADROSUNA KATTI
Bilindiği üzere PSG, henüz Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış değil ve bu sene kurdukları kadroyla kupanın en büyük favorisi oldular. PSG bu transfer döneminde Ramos, Wijnaldum, Donnarumma ve Messi gibi yıldızları bonservis ödemeden transfer yaptı.
MESSİ'YE VERİLEN ÜCRET FORMA SATIŞLARINDAN GERİ GELECEK
PSG'nin Messi'ye 35 milyon Euro ödediği ifade ediliyor. Transfer sonrası Messi'nin 30 numaralı formaları bugün mağazalarda satışa çıktı 30 dakika tüm formalar tükendi. PSG'nin Messi'ye ödediği ücreti forma satışlarından geri kazanması bekleniyor.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYEN MESSİ'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Messi salı sabahı Paris'e indi ve onu kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Mutlu olduğu görülen Messi, bugün de ilk kez PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile birlikte basın karşısına çıktı soruları yanıtladı.
Messi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bugün resmen hayatım değişti. Harika bir transfer oldu. Ben de onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Dünyanın en iyi oyuncularıyla birlikte oynayacağım. Çok heyecanlıyım.
"PSG İLE HER ŞEYİ KAZANMAYA HAZIRIM"
"Oynayabildiğim ilk anda sahalarda olacağım. PSG her şeyi kazanmaya hazır. Taraftarlar da beni çok iyi karşıladı onlara da teşekkür ediyorum."
SON DAKİKA: Lionel Messi PSG'ye imzayı böyle attı! PSG'den futbol tarihine geçecek Lionel Messi transferi ve imza töreni
Neymar ve Mbappe'yle birlikte oynamak büyük bir mutluluk, kadromuzda harika oyuncular var. Mbappe ve Neymar ile birlikte oynamak güzel olacak, çok mutluyum. Bu bir çılgınlık olacak! En iyilerle birlikte sahada olacağım."