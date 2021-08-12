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Giriş Tarihi: 12.8.2021

Kendimizi tazeledik yola devam edeceğiz

Kendimizi tazeledik yola devam edeceğiz

İlk maçtan dersler çıkardıklarını belirten Abdullah Avcı, “Avrupa kupası, bizim bu seneki önemli hedeflerimizden bir tanesi. İyi bir skorla turu geçmek istiyoruz” dedi

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, zorlu karşılaşma öncesi yaptığı basın toplantısında turu geçip yola devam etmek istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Molde ilk maçta hem teknik olarak hem taktik olarak gücünü gösterdi. Son 10 yılda Avrupa kupalarındaki istikrarlı performans sergiliyorlar. Özellikle yediğimiz üç golle alakalı hem analizler hem de sahada pratikler yaptık. Maça tazelenmiş bir şekilde hazırız. Özellikle Avrupa kupası, bizim bu seneki önemli hedeflerimizden bir tanesi" ifadesini kullandı. Norveçli oyuncu Anders Trondsen ise "Buraya alışık olduğum için umuyorum takım arkadaşlarıma faydalı olacağım. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz" dedi.

OYUNCULARA GÜVENİYORUZ!
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 3-3'ün rövanşında deplasmanda karşılaşacakları Molde'yi eleyerek Konferans Ligi'nde bir üst tura yükseleceklerini söyledi. Takımın yaptığı akşamki idmanı izleyen Ağaoğlu, "İnşallah turu atlayarak memlekete döneriz. Pandemiden sonra ilk uzun yolculuğumuz oldu. Uzun yolculuk tecrübesini unutmuş durumdaydık. Oyuncularıma ve teknik heyete güveniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Kendimizi tazeledik yola devam edeceğiz
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