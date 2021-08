Pereira ile Kadıköy alev alır!

Pereira gibi agresif bir hocanın gelmesi tribünleri sıcak tutar. Kenarda bağırıp-çağıran, hatta kavga eden bir hoca olacak. Taraftar böyle şeyleri severPereira çok değişmiş. Oyunculara pozitif yaklaşıyor. Disiplini, takım üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Taraftarın da tribüne gelecek olması itici güç yapar Fenerbahçe 'nin santrfor bölgesine takviye ve doğru bir oyun sistemi bulması çok önemli. Eğer bunları gerçekleştirebilirse yarışta büyük avantaj kazanırBaşarmamaları için hiçbirneden yok. Çünkü kadrolarını korudular. Geçensezon 23 transfer yapıp bir sene birlikte oynadılar.Takıma, şehre, ülkeye alıştılar ve ülke futbolunutanıdılar.Seyircili bir sezonda Pereiragibi agresif bir hocanın gelmesi de tribünlerisıcak tutar. Kenarda hareketli, bağırıp-çağıran, hatta kavga eden bir teknikadam olacak. Taraftar böyle şeylerisever.Pereira'nın buikinci gelişi. İlk gelişinde kafamda kalanbir olay var. İşe doğru başlamıştı. Birincisınıf olmasa da çok başarılı Fernandao'yudoğru bir görüşle Robin van Persie 'ye tercihetmişti.Bu benim için en olumsuz tabloydu.Pereira'yı çok değişmiş olarakgördüm. Oyunculara pozitif yaklaşıyor, idmanlardaonlarla yakından ilgileniyor. F.Bahçe 'nin herzaman hedefi zaten şampiyonluktur. Pereira'nındisiplini, takım üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.Tabii ki her takımın sezon başında şampiyonluk şansları eşit.Şampiyon olabilecek bir kadronun altyapısına sahip. Bunun için birkaç takviye, özellikle santrfor bölgesine takviye ve doğru bir oyun sistemi bulması çok önemli. Bunları gerçekleştirebilirse geçen sezondan devam eden kadronun önemliolabilir.Artık başka şansı yok.Koluna bir kere o bandı taktı.Esas problem diğer oyuncuların,Mesut'u keşfetmesinde. Birasist kralı ile oynuyorlar.Pereira, haklıbir düşünceyle sistemiMesut üzerine kurmadı.Yani hücumda ilk hedef,'topu Mesut'a getirelim'değil. Alternatif hücum aksiyonları,takımı da Mesut'uda oyun içinde rahat tutar.Yeni sisteme takım alışmayaçalışırken Mesut gibi ekstraoyuncuların ekstra performanslarınaçok ihtiyaçları olacak.Yıldız futbolcularabakış açım şöyle; nekadar önemli yeteneklerin olursaolsun fiziki güç her şeyinönünde geliyor.Ama pres eksikliğini kapatma formülüde bulunmalı. Çünkü bir de futbolun toprakipteyken olayı var.Mesut Özil'i hazır veformda gördüm. F.Bahçe'nin yeni oyun lideri,beyni, hatta kaptanı Mesut olacak. Mesut tek topoyununu mükemmel oynuyor, araya mükemmelfinal pasları bırakıyor. Pereira, Mesut'un etrafındakioyuncuları doğru seçerse, F.Bahçe gol yollarındasıkıntı yaşamaz. Sol ayağını raket gibi kullananMesut, F.Bahçe'nin bu sezon en güçlü silahıdır.Yardımcıları da Pelkas ve Zajc olacaktır.Elbette lideri, kaptanı olabilir.Mesut her takımı oynatır. Hele yanındaPelkas, İrfan ve Sosa gibi usta oyuncular varsaçok daha iyi oynatır.Çünkü topa bu kadar iyi hükmedenbir oyuncunun mutlakatakım içinde hedefler bulmasılazım. Bu da diğer oyuncularınkaliteleri, performanslarıve oyun bütünlüğüne bağlı.Sistem değiştirmek hep risktir. Hemzamana hem de yapabilecek oyunculara ihtiyacınız var.Pereira büyük riskaldı. Transfer dönemi uzayacak gibi gözüküyor.Eylül başında son adımlar atılır. Bu süreyi minimumkayıpla geçmeleri gerekiyor. Geçensezonun sıkıntılarını henüz çözemediler.Yine kolay pozisyon veriyorlar.Fizik güç olarak daistenilen kıvamda değiller.F.Bahçe'nin elinde 3'lüdefansı da oynayabilecek stoperler var. Amabunun alışma dönemi olacak. 3'lü defansta orta sahanınkenarındaki adamlar önemli. Ben kadroda ne sağ ne de solkanatta bu işi iyi yapabilecek oyuncu görmüyorum.Pereira'nın 3-4-3 sistemine saygıduymak gerek. Sonuçta bu sistemlehazırlık maçlarını kaybetmedi.Pereira'nın geniş bir kadrosu var.Erol Bulut bu konuda zorlanmıştı.Çünkü Sosa, Ozan, İrfan Can,Mert, Samatta gibi deve dişi oyuncularıkulübede oturtmak, onları yönetmek,sabır ve beceri ister.F.Bahçe'nin elinde çok stoper var ve bunlardan bir üçlü oluşturabilmeyi hedefliyor. Ama her sistemin bir süreye ve doğru pozisyon oyunculuğuna ihtiyacı olur.Ama bunu başarabilmenin yolu, kaybedilen topların çabuk kazanılmasından geçiyor. Çünkü eldeki kadro, orta alan ve forvet oyuncu tiplemeleriyle fazla ofansif.Son 2-3 sezondur F.Bahçeen çok rakip ceza alanına giren, en çok şut çekentakım. Hücumda problem yok ama neticelendirmeolmamış. Bu da şampiyonluğu kaçırttı.Yönetiminplanladığı 3-4 transferin bütçesini gerekirse teksantrfora ayırması bile akıllıca olur.Mutlaka iyi bir santrforalması gerekir. Geçen sene santrfor olarakyapılan transferler Samatta, Cisse, Ademi,Thiam dörtlüsünden hiç birinden enufak katkı gelmedi. Ben o zaman,kanat forveti olarak kullanılan Valencia'nın gerçek yerininsantrfor olduğunu söylemiştim. Öyle ki Valencia,santrfor olmadığı maçlarda katkı sağladı. Ama 'Serdar,Valencia yeterli mi?' derseniz, soru işareti.F.Bahçe'nin nasıl bir golcüyeihtiyacı var? Van Persie, Fernandao, Vedat Muriqi,Samatta… Dördü de farklı özelliklere sahipti ama enverimli olanı Fernandao'ydu.Fenerbahçe'nin çok daha etkilibir forvete ihtiyacı var. Gol yönünde becerili olmasılazım. Ayrıcabüyük yeteneklerin olduğu biryerde, bunların kalitesine cevap verecek, bir iş bitiriciyebüyük ihtiyaç var.Geçen yıla görealternatifli bir kadro ve alınan oyuncular gözönüne getirildiğinde son yılların en yeteneklive kariyerleri belli olan bir oyuncu grubu sözkonusu...Yalnız bazı düşüncelerimi belirtmekistiyorum; kulüplerimizin içerisinde bulunduğudurum herkesçe bilinen bir gerçek.Lige en hazır takımAyrıca takım içindeki yıldızlara sırtınıasla dönmez, onlarla da geçinmesini veyönetmesini çok iyi bilir.Ancak kaleci Uğurcan'a ciddi teklifolduğunu duydum. Eğer iyi paraya satılır ve busatışa Avcı da onay verirse, Trabzonspor'un tecrübelibir kaleciye ihtiyacı doğar.Dört takımın lig öncesindeki maçlarına baktığımız zaman ne yaptığını bilen tek takım Trabzonspor. Ciddi kalite eksikleri vardı. Bunu da tecrübeli ve değerli oyuncularla giderdiler. Avcı sadece takım değil toplum mühendisliği de yaptı.Saha performansını oyuncu endeksli olmaktan çıkardı. Önce gol yememeyi öğretti. Şimdi de eksik pozisyonlara nokta transferler gerçekleştirerek iyi ve tehdit eden bir takım kurdu.İyi bir kadro kuruldu.İşin savunma yönünde biraz alınması gereken mesafe görünüyor. Bunu da alacaktır. Orta alanda Berat, Hamsik ve Bakasetas, kalitesi yüksek oyuncular. Hem oynarlar hem de oynatırlar. Bu oyuncu grubu savunma tarafına geçtiğinde iş biraz daha çözülecek gibi görünüyor.Bordo-mavili takımda orta saha ve önde alternatifli bir kadro oluşumu söz konusu... Yalnız takımı bir bütün olarak düşündüğümüzde savunmanın sol kenarı için sorunlar çıkabilir. Trabzonspor'da savunmanın ortası ve sol kenarına alternatif isimler gerekebilir.Mevcut kadro, Avrupa ve lig için fazlasıyla yeter. Eğer kadroyu daha da genişletirseniz futbolcular arasındaki rekabeti kaybeder, krizler yaşarsınızSon santrfor hamlesiyle ön tarafta alternatif yarattılar. Ama halen bir sol bek bulamadılar. Peres'i burada oynatarak açığı kapatmaya çalıştılar.İyi transferler yapıldı. Son alınan Cornelius da bana göre tam isabet. Benim Molde maçında gördüğüm bir saha içi rahatsızlığı şuydu; Hamsik ve Bakasetas'ın birlikte oynadığı orta saha, top rakipteyken savunma yönünden yetersiz kalıyor. Herkes isim olarak transferlere bakıyor. Ama eğer kazanmak istenirse bana göre en iyi transferlerden biri, Dorukhan'dır. Gerekirse bu futbolcu sağ bekte de kullanılabilir. Fizik açıdan kuvvetli.Giden Obi Mikel gibi savunma yönü güçlü bir oyuncu takviyesi düşünülebilir ama tabii ki fiziki mücadele ile ayakta kalmak mı, yoksa topa sahip olarak oynamak mı, buna Avcı karar verecek.