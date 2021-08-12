Pereira ile Kadıköy alev alır!

GÜRCAN BİLGİÇ
Pereira gibi agresif bir hocanın gelmesi tribünleri sıcak tutar. Kenarda bağırıp-çağıran, hatta kavga eden bir hoca olacak. Taraftar böyle şeyleri sever
LEVENT TÜZEMEN
Pereira çok değişmiş. Oyunculara pozitif yaklaşıyor. Disiplini, takım üzerinde etkili olacak gibi görünüyor. Taraftarın da tribüne gelecek olması itici güç yapar
ALİ GÜLTİKEN Fenerbahçe'nin santrfor bölgesine takviye ve doğru bir oyun sistemi bulması çok önemli. Eğer bunları gerçekleştirebilirse yarışta büyük avantaj kazanır
SORU: Fenerbahçe yüzde yüz şampiyonlukhedefiyle lige başlıyor ve takımın başınaPereira'yı getirdi. Bu hedefe ulaşılabilir mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: Başarmamaları için hiçbirneden yok. Çünkü kadrolarını korudular. Geçensezon 23 transfer yapıp bir sene birlikte oynadılar.Takıma, şehre, ülkeye alıştılar ve ülke futbolunutanıdılar. Geçen seneye göre daha verimliolacaklardır. Seyircili bir sezonda Pereiragibi agresif bir hocanın gelmesi de tribünlerisıcak tutar. Kenarda hareketli, bağırıp-çağıran, hatta kavga eden bir teknikadam olacak. Taraftar böyle şeylerisever. Dolasıyla Kadıköy'ünagresif bir deplasman olacağınıdüşünüyorum.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Pereira'nın buikinci gelişi. İlk gelişinde kafamda kalanbir olay var. İşe doğru başlamıştı. Birincisınıf olmasa da çok başarılı Fernandao'yudoğru bir görüşle Robin van Persie'ye tercihetmişti. Ama baskı karşısında fazla direnemedive en faydalı oyuncusunu kulübeye çekti.Bu benim için en olumsuz tabloydu. Bakalım busene neler göreceğiz.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira'yı çok değişmiş olarakgördüm. Oyunculara pozitif yaklaşıyor, idmanlardaonlarla yakından ilgileniyor. F.Bahçe'nin herzaman hedefi zaten şampiyonluktur. Pereira'nındisiplini, takım üzerinde etkili olacak gibi görünüyor.Taraftarın da tribünlere gelecek olması, şampiyonlukyolunda futbolculara ve Pereira'yaitici güç olur.
ALİ GÜLTİKEN:
Tabii ki her takımın sezon başında şampiyonluk şansları eşit. Fenerbahçe,Ali Koç'un başkanlığındabir türlü istediği başarıyıelde edemediği için bu sezonbaskıyı daha fazla hissediyor. Şampiyon olabilecek bir kadronun altyapısına sahip. Bunun için birkaç takviye, özellikle santrfor bölgesine takviye ve doğru bir oyun sistemi bulması çok önemli. Bunları gerçekleştirebilirse geçen sezondan devam eden kadronun önemli avantajları olabilir.
TAKIM MESUT'U KEŞFETMEK ZORUNDA
SORU: Mesut Özil bu takımın lideri,kaptanı olabilir mi? Bu sezon Mesut'tan beklentilerbüyük. Yıldız oyuncu bu beklentiyeyanıt verebilecek mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: Artık başka şansı yok.Koluna bir kere o bandı taktı. Giresunspormaçında da sorumluluk aldığındaneler yapabileceğini gösterdi.Esas problem diğer oyuncuların,Mesut'u keşfetmesinde. Birasist kralı ile oynuyorlar. TopMesut'un ayağına geldiğindedoğru koşular yapmalılar.Pereira, haklıbir düşünceyle sistemiMesut üzerine kurmadı.Yani hücumda ilk hedef,'topu Mesut'a getirelim'değil. Alternatif hücum aksiyonları,takımı da Mesut'uda oyun içinde rahat tutar.Yeni sisteme takım alışmayaçalışırken Mesut gibi ekstraoyuncuların ekstra performanslarınaçok ihtiyaçları olacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Yıldız futbolcularabakış açım şöyle; nekadar önemli yeteneklerin olursaolsun fiziki güç her şeyinönünde geliyor. Ama bizim ligimizdeaz koşan yeteneklere prim veriliyor.Mesut da bizim ligin temposunda yeteneklerinigösterecek zamanları bulur.Ama pres eksikliğini kapatma formülüde bulunmalı. Çünkü bir de futbolun toprakipteyken olayı var.
LEVENT TÜZEMEN: Mesut Özil'i hazır veformda gördüm. F.Bahçe'nin yeni oyun lideri,beyni, hatta kaptanı Mesut olacak. Mesut tek topoyununu mükemmel oynuyor, araya mükemmelfinal pasları bırakıyor. Pereira, Mesut'un etrafındakioyuncuları doğru seçerse, F.Bahçe gol yollarındasıkıntı yaşamaz. Sol ayağını raket gibi kullananMesut, F.Bahçe'nin bu sezon en güçlü silahıdır.Yardımcıları da Pelkas ve Zajc olacaktır.
ALİ GÜLTİKEN: Elbette lideri, kaptanı olabilir.Burada temel konu Mesut değil, Mesut dışındaolan oyuncu grubunun nasıl bir noktayagelebileceği. Mesut her takımı oynatır. Hele yanındaPelkas, İrfan ve Sosa gibi usta oyuncular varsaçok daha iyi oynatır. Ama konu, diğer oyuncularınMesut'u nasıl oynatacağı...Çünkü topa bu kadar iyi hükmedenbir oyuncunun mutlakatakım içinde hedefler bulmasılazım. Bu da diğer oyuncularınkaliteleri, performanslarıve oyun bütünlüğüne bağlı.
3-4-3 BÜYÜK RİSK
SORU: Pereira, 3-4-3 sistemini deniyor ve yola daböyle devam edecek gibi... Elindeki kadro ile bu sistemlebaşarılı olabilir mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: Sistem değiştirmek hep risktir. Hemzamana hem de yapabilecek oyunculara ihtiyacınız var.F.Bahçe'de şu anda ikisi de yok. Pereira büyük riskaldı. Transfer dönemi uzayacak gibi gözüküyor.Eylül başında son adımlar atılır. Bu süreyi minimumkayıpla geçmeleri gerekiyor. Geçensezonun sıkıntılarını henüz çözemediler.Yine kolay pozisyon veriyorlar. Buna birde üçlü sistemin getirdiği kanatzaafları eklendi. Fizik güç olarak daistenilen kıvamda değiller. Bu nedenledoğru F.Bahçe'yi 6. haftadan sonraekim başında görürüz.
ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'nin elinde 3'lüdefansı da oynayabilecek stoperler var. Amabunun alışma dönemi olacak. 3'lü defansta orta sahanınkenarındaki adamlar önemli. Ben kadroda ne sağ ne de solkanatta bu işi iyi yapabilecek oyuncu görmüyorum.
LEVENT TÜZEMEN: Pereira'nın 3-4-3 sistemine saygıduymak gerek. Sonuçta bu sistemlehazırlık maçlarını kaybetmedi.Pereira'nın geniş bir kadrosu var.Erol Bulut bu konuda zorlanmıştı. Pereira,yönetimden aldığı destekle istemedikleriniaçıkça söylüyor. Kazanırkenişler iyi. Ama kaybederse sıkıntıbaşlar. Çünkü Sosa, Ozan, İrfan Can,Mert, Samatta gibi deve dişi oyuncularıkulübede oturtmak, onları yönetmek,sabır ve beceri ister.
ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe'nin elinde çok stoper var ve bunlardan bir üçlü oluşturabilmeyi hedefliyor. Ama her sistemin bir süreye ve doğru pozisyon oyunculuğuna ihtiyacı olur. F.Bahçe'nin orta alanve forvet oyuncularına baktığımızda bunu yapabilirgibi görünüyor. Ama bunu başarabilmenin yolu, kaybedilen topların çabuk kazanılmasından geçiyor. Çünkü eldeki kadro, orta alan ve forvet oyuncu tiplemeleriyle fazla ofansif.
YENİ BİR FERNANDAO LAZIM
SORU: Fenerbahçe hâlâ bir golcü almadı.Eğer bir transfer yapmazsa eldeki isimleryeterli olur mu?
GÜRCAN BİLGİÇ: Son 2-3 sezondur F.Bahçeen çok rakip ceza alanına giren, en çok şut çekentakım. Hücumda problem yok ama neticelendirmeolmamış. Bu da şampiyonluğu kaçırttı. Şu ankison adam performansı maç kazandırırama şampiyonluğa götürmez. Yönetiminplanladığı 3-4 transferin bütçesini gerekirse teksantrfora ayırması bile akıllıca olur.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Mutlaka iyi bir santrforalması gerekir. Geçen sene santrfor olarakyapılan transferler Samatta, Cisse, Ademi,Thiam dörtlüsünden hiç birinden enufak katkı gelmedi. Ben o zaman,kanat forveti olarak kullanılan Valencia'nın gerçek yerininsantrfor olduğunu söylemiştim. Öyle ki Valencia,santrfor olmadığı maçlarda katkı sağladı. Ama 'Serdar,Valencia yeterli mi?' derseniz, soru işareti.
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'nin nasıl bir golcüyeihtiyacı var? Van Persie, Fernandao, Vedat Muriqi,Samatta… Dördü de farklı özelliklere sahipti ama enverimli olanı Fernandao'ydu. Takımdaki santrforlar,sprinter kimlikli. Fernandao tipi bir santrforgelirse, Mesut ve Pelkas, o golcüyü kral yapar.
ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'nin çok daha etkilibir forvete ihtiyacı var. Gol yönünde becerili olmasılazım. Ayrıca Mesut, Pelkas, Ozan, Sosa veİrfan Can gibi büyük yeteneklerin olduğu biryerde, bunların kalitesine cevap verecek, bir iş bitiriciyebüyük ihtiyaç var.
ABDULLAH AVCI TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ DE YAPTI!
SORU: Trabzonspor lig için hazırlıklarınaerken başladı ve nokta transferler yapıldı.Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Şampiyonolacağız. İddialıyız" diyor. Siz bordo-mavililerinşansını nasıl görüyorsunuz?
İSKENDER GÜNEN: Geçen yıla görealternatifli bir kadro ve alınan oyuncular gözönüne getirildiğinde son yılların en yeteneklive kariyerleri belli olan bir oyuncu grubu sözkonusu... Doğaldır ki geçen yıla göre busezon şampiyonluk yarışında gelinen bunokta, Trabzonspor'a büyük avantaj sağlıyor.Yalnız bazı düşüncelerimi belirtmekistiyorum; kulüplerimizin içerisinde bulunduğudurum herkesçe bilinen bir gerçek. ÖzeldeTrabzonspor, genelde diğer şampiyonluğaoynayan takımların mali yöndenbüyük zorluklar içerisinde olmalarınarağmen büyük bütçeli transferlere soyunmalarınıanlamak da çok güç.
LEVENT TÜZEMEN: Lige en hazır takımTrabzonspor. Abdullah Avcı, bir sistem adamıdırve antrenör takımı yaratmaya özengösterir. Ayrıca takım içindeki yıldızlara sırtınıasla dönmez, onlarla da geçinmesini veyönetmesini çok iyi bilir. Trabzonspor'dakitransferlerin hepsi yerli yerinde oldu.Özellikle Cornelius'un gelmesiyle puzzletamamlandı. Ancak kaleci Uğurcan'a ciddi teklifolduğunu duydum. Eğer iyi paraya satılır ve busatışa Avcı da onay verirse, Trabzonspor'un tecrübelibir kaleciye ihtiyacı doğar. Trabzonsporligin en güçlü şampiyonluk adayıdır.
NOKTA TRANSFERLER YAPTI
GÜRCAN BİLGİÇ: Dört takımın lig öncesindeki maçlarına baktığımız zaman ne yaptığını bilen tek takım Trabzonspor. Ciddi kalite eksikleri vardı. Bunu da tecrübeli ve değerli oyuncularla giderdiler. Avcı sadece takım değil toplum mühendisliği de yaptı. Geçen sezonki açıklamalarıve tavırlarıyla Trabzon şehrini,takımın ve kendisinin arkasına aldı. Saha performansını oyuncu endeksli olmaktan çıkardı. Önce gol yememeyi öğretti. Şimdi de eksik pozisyonlara nokta transferler gerçekleştirerek iyi ve tehdit eden bir takım kurdu.
ALİ GÜLTİKEN: İyi bir kadro kuruldu. ÖzellikleHamsik veGervinho ileberaber takımdengesi de yerinibuldu. İşin savunma yönünde biraz alınması gereken mesafe görünüyor. Bunu da alacaktır. Orta alanda Berat, Hamsik ve Bakasetas, kalitesi yüksek oyuncular. Hem oynarlar hem de oynatırlar. Bu oyuncu grubu savunma tarafına geçtiğinde iş biraz daha çözülecek gibi görünüyor. Genel olarak yarışmacı, ligin sonunugörebilecek bir Trabzonsporizleyeceğimizi düşünüyorum.
CORNELİUS TAM İSABET
SORU: Trabzonspor'un başkatransfere ihtiyacı var mı?
İSKENDER GÜNEN: Bordo-mavili takımda orta saha ve önde alternatifli bir kadro oluşumu söz konusu... Yalnız takımı bir bütün olarak düşündüğümüzde savunmanın sol kenarı için sorunlar çıkabilir. Trabzonspor'da savunmanın ortası ve sol kenarına alternatif isimler gerekebilir.
LEVENT TÜZEMEN: Mevcut kadro, Avrupa ve lig için fazlasıyla yeter. Eğer kadroyu daha da genişletirseniz futbolcular arasındaki rekabeti kaybeder, krizler yaşarsınız.
GÜRCAN BİLGİÇ: Son santrfor hamlesiyle ön tarafta alternatif yarattılar. Ama halen bir sol bek bulamadılar. Peres'i burada oynatarak açığı kapatmaya çalıştılar.
ÖMER ÜRÜNDÜL: İyi transferler yapıldı. Son alınan Cornelius da bana göre tam isabet. Benim Molde maçında gördüğüm bir saha içi rahatsızlığı şuydu; Hamsik ve Bakasetas'ın birlikte oynadığı orta saha, top rakipteyken savunma yönünden yetersiz kalıyor. Herkes isim olarak transferlere bakıyor. Ama eğer kazanmak istenirse bana göre en iyi transferlerden biri, Dorukhan'dır. Gerekirse bu futbolcu sağ bekte de kullanılabilir. Fizik açıdan kuvvetli.
ALİ GÜLTİKEN: Giden Obi Mikel gibi savunma yönü güçlü bir oyuncu takviyesi düşünülebilir ama tabii ki fiziki mücadele ile ayakta kalmak mı, yoksa topa sahip olarak oynamak mı, buna Avcı karar verecek.