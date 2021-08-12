Sivasspor Dinamo Batumi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sivasspor Dinamo Batumi maçı bugün saat kaçta?

Sivasspor, Konferans Ligi 3. Ön eleme Turu rövanşında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi konuk edecek. Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu akşam karşı karşıya geleceği rakibi devirerek galibiyet serisine devam etmek istiyor. Öte yandan Batumi'nin kupada yoluna devam etmek için sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sivasspor Dinamo Batumi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR-DİNAMO BATUMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak Sivasspor-Dinamo Batumi mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Maç TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.