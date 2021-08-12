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Giriş Tarihi: 12.8.2021 16:41

Sivasspor Dinamo Batumi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sivasspor Dinamo Batumi maçı bugün saat kaçta?

Sivasspor Dinamo Batumi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sivasspor Dinamo Batumi maçı bugün saat kaçta?

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizden Sivasspor, bu akşam Dinamo Batumi’yi sahasında konuk edecek. Gürcistan ekibi Batumi’yi ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakalayan Rıza Çalımbay ve öğrencileri, Avrupa kupalarında bir sürprizle karşılaşmak istemiyor. Karşılaşmayı heyecanla bekleyen futbolseverlerin merak ettikleri soruları yanıtladık: Sivasspor Batumi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor, Konferans Ligi 3. Ön eleme Turu rövanşında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'yi konuk edecek. Son 5 maçından galibiyetle ayrılan Sivasspor, bu akşam karşı karşıya geleceği rakibi devirerek galibiyet serisine devam etmek istiyor. Öte yandan Batumi'nin kupada yoluna devam etmek için sahadan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sivasspor Dinamo Batumi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SİVASSPOR-DİNAMO BATUMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve bu akşam TSİ 21.00'de başlayacak Sivasspor-Dinamo Batumi mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak. Maç TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak.

SİVASSPOR-DİNAMO BATUMİ MUHTEMEL 11'LER:

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Sefa, Hakan, Fajr, Kayode, Yatabare

Dinamo Batumi: Kupatadze, Azatsky, Azarovi, Kobakhidze, Teidi, Jighauri, Mamuschashvili, Altunashvili, Flamarion, Zaria, Chabradze

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Sivasspor Dinamo Batumi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sivasspor Dinamo Batumi maçı bugün saat kaçta?
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