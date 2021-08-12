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Giriş Tarihi: 12.8.2021 21:22 Son Güncelleme: 12.8.2021 21:26

Yiğidolar tur peşinde! Sivasspor - Gürcistan | CANLI

Yiğidolar tur peşinde! Sivasspor - Gürcistan | CANLI

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile kendi sahasında karşı karşıya geliyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Yiğidolar, ikinci maçta da galip gelerek bir üst tura yükselmek istiyor. Saat 21.00’de başlayan karşılaşmada, temsilcimizin ilk 11’i de belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, ilk maçını 2-1 kazandığı Dinamo Batumi'yi Sivas 4 Eylül Stadı'nda ağırlıyor. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta son dakikalarda attığı golle tur için avantaj sağlamıştı.

Saat 21.00'de başlayacak zorlu mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sivasspor-Dinamo Batumi karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - DİNAMO BATUMİ | CANLI

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa, Kayode, James.

Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion.

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Yiğidolar tur peşinde! Sivasspor - Gürcistan | CANLI
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