Yiğidolar tur peşinde! Sivasspor - Gürcistan | CANLI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, ilk maçını 2-1 kazandığı Dinamo Batumi'yi Sivas 4 Eylül Stadı'nda ağırlıyor. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta son dakikalarda attığı golle tur için avantaj sağlamıştı.
Saat 21.00'de başlayacak zorlu mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Sivasspor-Dinamo Batumi karşılaşmasını haberimizden takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR - DİNAMO BATUMİ | CANLI
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa, Kayode, James.
Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion.