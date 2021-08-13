Avrupa’ya pençeyi attı

Diagne ile öne geçen G.Saray, Kerr’e engel olamadı. İskoç ekibi oyunu sertleştirirken, sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı. İlk golde asist yapan 22 yaşındaki milli oyuncu 64’te ağları sarstı, 70’te Feghouli’ye yine gol pası verdi. Zaferi perçinleyen gol ise 90+2’de Emre Kılınç‘tan geldi
Galatasaray, 1-1'in rövanşında İskoçya'da St. Johnstone'u 4-2 yendi ve Avrupa Ligi grupları için play-off oynama hakkı kazandı. Sürpriz şekilde Feghouli ile maça başlayan Aslan oyunun hakimiydi ve Van Aanholt'un duran topları ile yüklendi. Aanholt'un başlattığı pozisyonun devamında Kerem'in savunma arkasına kaçırdığı Diagne klas bitirici vuruşla gol perdesini açtı. İlk maçta penaltıdantabelayı değiştiren vasat İskoç ekibinduran top dışında gol şansı yoktu. Kornerdearka direkten ön direğe aşırtılan toptaKerr'e takılan İsmail Çipe tutamadığı topukendi kalesinde görünce skor eşitlendi.İlk 45'te sahanın kötülerinden Arda, ikinci yarıda sahne aldı ve ince topuk pasıyla Kerem'i gördü. Kerem tiplediği topu ters ayakta yakalanmasına rağmen çabukluğuyla kaleye göndermesini bildi. Sahanın yıldızı Kerem bir golünü ikinci asistle süslerken, soluyla kaleciyi geçemeyen Feghouli,sağ ayağıyla skoru 3-1'e getirdi. Uzatmalarda Emre Kılınç'ın golü gelirken, santranın ardından İskoç ekibi, O'Halloran ile 4-2'yi buldu. Play-off biletini alan Aslan, Randers ile eşleşti.
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU EN son 21 Nisan'daki 1-1'lik Trabzon maçında forma giyen Feghouli, formsuzluğu nedeniyle kesik yemişti. Cezayirli oyuncunun 3.8 milyon Euro'luk ücreti nedeniyle gitmesi için gözünün içine bakılırken, dün Fatih Terim oyuncuya ilk 11'de şans vererek sürprize imza attı. 31 yaşındaki oyuncu 4 aysonra şansını iyi kullanırken, orta sahada forvetedestek olarak etkili oyununu bir de golle süsledi.
HASRET BİTTİ
G.Saray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti dün gece sona erdi. Geçen sezon Avrupa Ligi play-off'unda Rangers'a 2-1 yenilen Aslan, bu sezon Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV'ye 5-1 ve 2-1 mağlup oldu. St. Johnstone ile oynanan ilk karşılaşma 1-1 berabere biterken, dün kötü seri rafa kalktı.