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Giriş Tarihi: 13.8.2021 18:25 Son Güncelleme: 13.8.2021 18:31

Son dakika: Fenerbahçe’ye Valencia’dan sonra bir Ekvadorlu golcü daha! Vedat Muriqi’nin yerine önerdiler…

Son dakika: Fenerbahçe’ye Valencia’dan sonra bir Ekvadorlu golcü daha! Vedat Muriqi’nin yerine önerdiler…

Son dakika haberi… Süper Lig’de yeni sezonun ilk maçını Pazar günü saat 21.45’te Adana Demirspor deplasmanında oynayacak sarı-lacivertliler, golcü transferini sezonun ilk maçına yetiştiremedi. Takımın gol yükünü sırtlayacak isim konusunda Alexander Sörloth’un transferine yoğunlaşmıştı. Bu transferde Olympique Marsilya’nın devreye girmesi ve oyuncunun maliyetinin oldukça yüksek olması transferin önündeki en büyük iki engel olarak yer alıyor. Sörloth’un yanı sıra alternatiflerle de görüşmelerine devam eden sarı-lacivertlilere, bir müjde geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Geçtiğimiz sezonun transfer dönemine oranla çok daha sessiz bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, şu ana kadar yalnızca Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı resmen duyurdu. İki ismin yanı sıra Min-Jae Kim'i de İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, transfer görüşmelerine devam ediyor.

Taraftarın büyük bir heyecanla beklediği golcü transferi ise Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına rağmen henüz yetişmedi. Transfer dönemi boyunca birçok golcüyle görüşen sarı-lacivertliler, henüz bir isimle anlaşma sağlayamadı.

Golcü transferinde ilk hedef olarak Alexander Sörloth'u belirleyen Fenerbahçe, bu transferin maliyeti nedeniyle işleri biraz daha ağırdan alıyor.

Kanarya'da son olarak golleriyle taraftarı ve teknik heyeti memnun eden bir performans sergileyen forvet oyuncusu Vedat Muriqi olmuştu.

Vitor Pereira yönetiminde sezona başlayacak olan Fenerbahçe, Lazio forması giyen Vedat Muriqi'yi yeniden gündemine almıştı.

Serie A ekibinde geçirdiği ilk yılda beklenen performansı gösteremeyen Vedat Muriqi, takımın yeni hocası Maurizio Sarri ile yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Deneyimli teknik adam, Muriqi'yi takımda tutarak sezon içerisinde çokça şans vermeyi düşünüyor.

FELİPE CAİCEDO ÖNERİLDİ

Bu gelişmelerin yanı sıra Lazio ile iyi ilişkileri bulunan Fenerbahçe'ye İtalyan ekibinden yeni bir öneri geldi.

Lazio'nun Ekvador asıllı golcü oyuncusu Felipe Caicedo, Vedat Muriqi'nin yerine sarı-lacivertli ekibe önerildi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu, 2017 yılından bu yana Lazio forması giyiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Caicedo'nun Sarri tarafından ayrılması için onay verildiği söylendi.

İtalya Serie A'da toplamda 139 maça çıkan Ekvadorlu golcü, 33 gol ve 15 asistle oynadı.

Felipe Caicedo'nun kariyerinde daha önce Basel, Manchester City, Lokomotiv Moskova ve Espanyol gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.

Öte yandan Alexander Sörloth için yoklamaya devam eden Fenerbahçe'nin bu transferde oldukça güçlü bir rakibi bulunuyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya'nın Sörloth'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamaya yakın olduğu Fransız basınından söylenenler arasında.

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Son dakika: Fenerbahçe’ye Valencia’dan sonra bir Ekvadorlu golcü daha! Vedat Muriqi’nin yerine önerdiler…
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