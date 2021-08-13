Son dakika: Fenerbahçe’ye Valencia’dan sonra bir Ekvadorlu golcü daha! Vedat Muriqi’nin yerine önerdiler…

Son dakika… Geçtiğimiz sezonun transfer dönemine oranla çok daha sessiz bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, şu ana kadar yalnızca Serdar Dursun ve Steven Caulker'ı resmen duyurdu. İki ismin yanı sıra Min-Jae Kim'i de İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, transfer görüşmelerine devam ediyor.