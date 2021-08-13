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Giriş Tarihi: 13.8.2021 06:33 Son Güncelleme: 13.8.2021 07:08

Son dakika: Trabzonspor'un anlaştığı Simon Deli'nin menajeri kızdırdı

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor’un anlaştığı Simon Deli’nin menajeri kızdırdı

Son dakika haberi... Trabzonspor'un transferi için Club Brugge ile anlaşmaya vardığı Simon Deli'nin menajeri, Bordo-Mavili kulübün teklifi üzerinden Adana Demirspor başta olmak üzere birçok Türk kulübü ile temasa geçti. Başkanların durumu Trabzonspor'a haber vermesi üzerine Deli transferi askıya alındı.

Trabzonspor, Club Brugge takımında forma giyen Fildişi Sahilli Simon Deli'nin transferinde önemli mesafe kat etmişti.

29 yaşındaki savunmacının bonservisi için kulübüyle büyük ölçüde anlaşan bordo- mavililer, ardından oyuncuyla görüşmelere başlamış ve imzaya yaklaşmıştı.

Ancak Deli'nin menajerinin Trabzonspor'un teklifinin üzerinden Adana Demirspor başta olmak üzere birçok Türk kulübü ile temasa geçmesi ve başkanların durumu Trabzonspor'a haber vermesi üzerine bordo-mavililer transferi askıya aldı.

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Son dakika: Trabzonspor'un anlaştığı Simon Deli'nin menajeri kızdırdı
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