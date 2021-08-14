Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona Coutinho'yu gözden çıkardı! Vedat Muriqi ile takım arkadaşı olabilir...
Giriş Tarihi: 14.8.2021 10:24 Son Güncelleme: 14.8.2021 10:34

Barcelona Coutinho'yu gözden çıkardı! Vedat Muriqi ile takım arkadaşı olabilir...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Barcelona Coutinho’yu gözden çıkardı! Vedat Muriqi ile takım arkadaşı olabilir...

Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olduktan sonra bir türlü istenilen formu yakalayamayan Brezilyalı 10 numara Philippe Coutinho'nun yeni durağının Seria A olması bekleniyor. Liverpool'dan Barcelona'ya 135 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Coutinho, Bayern Münih'te kiralık olarak forma giymişti.

Lionel Messi'nin takımdan ayrılıp Fransız devi PSG'ye imza atmasından sonra Barcelona'da bir ayrılık daha kapıda. Brezilyalı orta saha oyuncusu Coutinho'nun bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. İşte Barcelona'nın Coutinho için yaptığı teklifin detayları...

VEDAT MURİQİ İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR!

Brezilyalı orta saha oyuncusu yeni sezonda Lazio forması giyebilir. Vedat Muriqi ile aynı takımda forma giymesi olası olan Coutinho'nun yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.

BARCELONA'DAN MAAŞ TEKLİFİ!

Lazio ile görüşen Barcelona, oyuncunun yarı maaşını ödemeye hazır. Coutinho, Lazio'ya transfer olursa maaşının yarısını Barcelona ödeyecek.

La Liga'da 80 maçta 19 gol atan Coutinho, Premier Lig'de ise Liverpool formasıyla 152 maça çıkmış ve 41 gol atmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Lionel Messi’nin transferi sonrası PSG’de yıkım! Dünya yıldızları satışa çıkarıldı…
SON DAKİKA HABERLER! En ucuz sıfır otomobil fiyatları 2021 ne kadar? ÖTV indirimi sonrası marka marka ve model model sıfır araç fiyatları
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması | İstanbul ve Trakya açıklarında 'süper hücre' hareketliliğine dikkat!
3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor
Son dakika haberi: Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullar tarihinde açılacak, yüz yüze eğitim yapılacak
ABD ve Birleşmiş Milletler'den son dakika Afganistan açıklaması! Operasyon resmen başladı
Son dakika: Beşiktaş'tan iki bomba birden! Adana Demirspor ile anlaşma son anda bozulmuştu...
Son dakika: 13 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte güncel Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları
SON DAKİKA - ÖTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi oldu mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona Coutinho'yu gözden çıkardı! Vedat Muriqi ile takım arkadaşı olabilir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA