Barcelona Coutinho’yu gözden çıkardı! Vedat Muriqi ile takım arkadaşı olabilir...

VEDAT MURİQİ İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR!
Brezilyalı orta saha oyuncusu yeni sezonda Lazio forması giyebilir. Vedat Muriqi ile aynı takımda forma giymesi olası olan Coutinho'nun yeni takımı kısa süre içinde belli olacak.
BARCELONA'DAN MAAŞ TEKLİFİ!
Lazio ile görüşen Barcelona, oyuncunun yarı maaşını ödemeye hazır. Coutinho, Lazio'ya transfer olursa maaşının yarısını Barcelona ödeyecek.
La Liga'da 80 maçta 19 gol atan Coutinho, Premier Lig'de ise Liverpool formasıyla 152 maça çıkmış ve 41 gol atmıştı.