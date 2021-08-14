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Giriş Tarihi: 14.8.2021 14:52

Bursaspor transferde gaza bastı! Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kiralandı...

Bursaspor transferde gaza bastı! Fenerbahçe’den İsmail Yüksek kiralandı...

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu İsmail Yüksek kiralık olarak Bursaspor'a transfer oldu. Bugün ikinci transferini açıklayan Bursaspor'da transfer yasağı kısa süre önce kaldırılmıştı. İsmail Yüksek, geçen sezon önce Balıkesirspor sonra Adana Demirspor'da forma giymişti.

Bursaspor resmi internet sitesinden İsmail Yüksek'in çocukluğunda Bursaspor formasıyla çekilmiş bir videosu yayınlandı. Bursa doğumlu genç orta saha oyuncusu doğduğu şehrin takımına imza attı.

Bursaspor Erhan Altın, Hasan Ayaroğlu, Reagy Ofosu gibi isimleri de kadrosuna kattı.

BURSASPOR TRANSFERİ AÇIKLADI!

'Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

İsmail Yüksek'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.'

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Bursaspor transferde gaza bastı! Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kiralandı...
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