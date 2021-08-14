Bursaspor transferde gaza bastı! Fenerbahçe’den İsmail Yüksek kiralandı...

Bursaspor resmi internet sitesinden İsmail Yüksek'in çocukluğunda Bursaspor formasıyla çekilmiş bir videosu yayınlandı. Bursa doğumlu genç orta saha oyuncusu doğduğu şehrin takımına imza attı.
Bursaspor Erhan Altın, Hasan Ayaroğlu, Reagy Ofosu gibi isimleri de kadrosuna kattı.
BURSASPOR TRANSFERİ AÇIKLADI!
'Genç orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
İsmail Yüksek'e kulübümüze hoş geldin diyor, Bursaspor formasıyla başarılı bir kariyer geçirmesini diliyoruz.'
Bursa doğumlu İsmail Yüksek, Bursaspor'a transfer oldu! pic.twitter.com/5IAUcJxe9I— Sabah Spor (@sabahspor1) August 14, 2021