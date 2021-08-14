Chelsea, başkent derbisinden üç puanla ayrıldı

Hafta içinde UEFA Süper Kupa'yı kazanan Chelsea, yeni sezonun ilk haftasındaki başkent derbisinde Crystal Palace'ı ağırladı.
SON Ş.LİGİ VE SÜPER KUPA ŞAMPİYONU CHELSEA LİGE GALİBİYETLE BAŞLADI
Karşılaşmanın 27. dakikasında Marcos Alonso'nun şık frikik golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 40. dakikada Christian Pulisic ve 58. dakikada Trevoh Chalobah'ın golleriyle galibiyete uzandı.
Chelsea'nin kulüp rekoru kırarak renklerine bağladığı eski futbolcusu Romelu Lukaku, bu maçta kadroda yer almadı.
LEİCESTER CİTY, KAYIPSIZ BAŞLADI
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 41. dakikada Jamie Vardy'nin attığı golle Wolverhampton'ı 1-0 yendi.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.
Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Everton-Southampton: 3-1
Watford-Aston Villa: 3-2
Burnley-Brighton Hove Albion: 1-2