Eski hakemlerden Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını yorumladı. Kenan Karaman'ın performansını değerlendiren Ahmet Çakar, milli oyuncunun Beşiktaş'a çok fayda sağlayacağını ifade ederken Rosier'e de dikkat çekti. Erman Toroğlu ise hakeme yönelik eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...
AHMET ÇAKAR: ROSİER'İN O HAREKETİ NET SARI KART!
'İlk maçlar çok zordur. Üstelik geçen sene şampiyon olmanın verdiği belki bir rahatlık da olabilirdi. Ama kim ne derse desin, ben Beşiktaş'ı iyi buldum. Hatta maçın ikinci yarısında çok daha iyi buldum. Adeta geçen sezondan kaldıkları yerden devam eder gibiydiler.'
Önce Kenan Karaman'dan bahsedelim… Belki Aboubakar gibi nokta golcü değil ama futbol oynamayı çok iyi biliyor. Bir forvetin yapması gereken çoğu şeyi iyi yapıyor. Bu da muhtemelen Alman altyapısında yetiştiğinden dolayı. Kendisine atılan topu tutup, arkadaşlarının gelmesini sağlıyor.
Sağa-sola önemli koşular yapıp defansın dengesini dağıtıyor. Nitekim Beşiktaş'ın ilk golü böyle bir pozisyondan geldi. Kenan sağdan aldı, N'Koudou'ya attı. N'Koudou da ancak çok kaliteli ve komple bir futbolcu olan birinin yapacağı şekilde müthiş bir gol attı.
Topu alışı, dönüşü, dar açıya rağmen tepeye vuruşu buram buram kalite. N'Koudou da çok iyi başladı.
Rosier, tartışmasız Türkiye'nin yaratıcılığı ve ofans gücü uzak ara en iyi sağ beki. İkinci golde kendisine akıllı bir pas atıldı. Pas hızlıydı ama çabukluğuyla topu kontrol etti ve Atiba'ya golü attırdı. Beşiktaş'ın bu sene kadro derinliği de iyi.
Mesela Larin ve Gökhan önemli hücum silahları ama sonradan girdiler. Oğuzhan sonradan girdi. Ljajic kenarda. Topal hem stoper oynar hem orta saha oynar. Aslında Süper Lig için yeterli bir kadro ama Şampiyonlar Ligi için bir şey diyemeyiz çünkü orası devler sahnesi.
'HAKEM ZORBAY KÜÇÜK SABO'YU OYUNDAN ATAMADI...'
Hakem Zorbay Küçük kötü maç yönetmedi. Ama mükemmel miydi, hayır. İlk yarı sarı kartı olan Sabo, Vida'nın ayağına çok belirgin, sert bir şekilde bastı atamadı. Rosier'in rakibin üst baldırına yaptığı hareket en az bir sarı kart.
Bazı faulleri yanlış yorumladı. Ama ilk maçlarda da hakemlere tolerans göstermemiz lazım.
ERMAN TOROĞLU: MAÇTA GÖRDÜĞÜNÜ ÇAL, O KADAR!
Maçta çok fazla bir şey yok. Öncelikle şunu belirteyim, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak gruplarda. Sezonun birinci maçı ve zeminin hali!
Uzak çekim olduğunda yeşil görüyorsunuz ama kamera aşağıya inince karpuz tarlasını fark ediyorsunuz.
İkinci sıkıntı ise şu. Maçlarda oyuncu değişiyor, neredeyse takımların yarısı kenara geliyor, diğer yarısı içeri giriyor. Bunun yerlisi, yabancısı nasıl halledilecek, ilerideki maçlarda çoğu takımın başına iş açılacak mı? Bekleyip göreceğiz.
Beşiktaş baskılı başladı, golü de buldu. Ama sonra Çaykur Rizespor, 2 pozisyon yakaladı. Bundan sonra da maç temposuz bir hale geldi. Ama bu temposuz maçta da direksiyon hep Beşiktaşlı futbolcuların elindeydi.
Çaykur Rizespor iyi görüntü vermedi. Diyelim ki ilk maç! Beşiktaş fazla zorlanmadan Rize'yi geçti. Onlar da tam hazır değiller ama bence dün Beşiktaş'ın en iyisi N'Koudou'ydu, ikincileri ise Rosier, Josef ve Atiba. Yani dördü de fiziğe dayalı oynayan futbolcular.
Sezonun ilk maçında haliyle takımları çok fazla tenkit edemezsiniz. Dün gece Beşiktaş'ın kadrosunda yeni olan Kenan ve Salih'ti, diğerleri geçen sezonun kadrosu.
Siyah-beyazlılar, Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa oynayacak. Ama Şampiyonlar Ligi ne olur, işte o biraz zor görünüyor.
Hakem de takımlar gibi henüz hazır değil. Aynı pozisyonlarda değişik düdükler çaldı. Zorbay Küçük çıktığı zaman iyi bir görüntü verdi ama çabuk ilerleme kaydedemiyor. Gördüğünü çal, o kadar… Çalarken düşünme, düşünürsen sonra beynine şeytanlar girer.
ALİ GÜLTİKEN: SİSTEMİN GÜCÜ!
Yeni sezon, yeni rakip, yeni bir süreç ve beraberinde birçok bilinmezlik… O yüzden başlangıçlar her zaman zordur. Fakat Beşiktaş, hiçbir zorluğa müsaade etmedi.
Ç.Rizespor karşısında sanki geçen sezonun devamı gibi bir oyunla başladı ve şampiyon gibi de bitirdi. Bunu yaparken geçen sezonun devam eden kadrosunun içine Salih'i, Kenan'ı da ilave etti ama bu oyuncular sanki uzun dönemdir Beşiktaş'ın oyuncusuymuş gibi sisteme çok çabuk adapte oldular.
Beşiktaş, Sergen Hoca'yla beraber oyun düzenini kurarken hiçbir oyuncunun varlığı veya yokluğu üzerine bunu inşa etmedi. Eksiklikler de sakatlıklar da hiçbir zaman mazeret olmadı. Var olan kim varsa, mevcut oyun sistemi içinde bu oyun kurallarına uymaya çalıştı, başarmaya çalıştı.
Sonuçta dün akşam da gördüğümüz gibi kim oynarsa oynasın adaptasyonu üst seviyede sağlıyor. Bu hem sistemin gücü hem de Sergen Hoca'nın oynatabilme kabiliyeti.
Çaykur Rizespor karşısındaki oyun, bu sezon için yine çok şey vadediyor. Birkaç hafta içinde Alex'in katılması, santrfor bölgesindeki transferin gerçekleşmesi ve diğer oyuncuların rekabete yüzde 100 hazır olmasıyla Beşiktaş, ligin en dominant takımı olacak. Dün akşamki oyunla başlangıç, bu mesajı çok açık bir şekilde verdi.
Kenan'ı da Salih'i de performanslarıyla çok beğendim. Salih, oynama devamlılığını yakalayabilirse büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. Yanındaki Atiba ve Souza ile uyumu üst seviyedeydi. Tabii Atiba derken yine şapkayı bir kez daha çıkartalım. Dün akşam attığı gol ve oynadığı oyunla yine büyük bir liderlik örneği gösterdi.
Beşiktaş bu sezon ne yapar diye merak edenler, 38'lik Atiba'nın örnek performansına bakarlarsa cevabı bulabilirler.