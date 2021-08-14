'HAKEM ZORBAY KÜÇÜK SABO'YU OYUNDAN ATAMADI...'

Hakem Zorbay Küçük kötü maç yönetmedi. Ama mükemmel miydi, hayır. İlk yarı sarı kartı olan Sabo, Vida'nın ayağına çok belirgin, sert bir şekilde bastı atamadı. Rosier'in rakibin üst baldırına yaptığı hareket en az bir sarı kart.

Bazı faulleri yanlış yorumladı. Ama ilk maçlarda da hakemlere tolerans göstermemiz lazım.