Son dakika... Manchester United Varane’ı açıkladı! 50 milyon euro...

Son dakika... İngiltere Premier Lig'de uzun yıllardır şampiyon olamayan Manchester United, mutlu sona ulaşmak için transferde yoğun mesai harcıyor. Kırmızı Şeytanlar, flaş bir transfere imza attı.
Manchester ekibi, Real Madrid'in dünyaca ünlü savunmacısı Varane'ı kadrosuna kattı. 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Fransız stoper için İspanyol devine 50 milyon euro ödendiği ifade ediliyor.
28 yaşındaki yıldızın Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'yla birçok başarısı bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası zaferleri yaşanan Varane, Manchester United formasıyla da benzer başarılar kazanmayı hedeflediğini ifade etti.