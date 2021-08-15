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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Pogba tarihe geçti M.United beşledi

Pogba tarihe geçti M.United beşledi
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United ile Leeds United karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar, 5-1 kazanarak sezona gol şovla başladı. Manchester'da Pogba 4 asist yaparken, Bruno Fernandes 3 gol kaydetti. Fransız yıldız, bir Premier Lig maçında 4 gol pası veren ilk Manchester United oyuncusu oldu. Bunu ligde daha önce 6 isim başarmıştı (Berkgamp, Antonio Reyes, Fabregas, Adebayor, Santi Carzorla ve Harry Kane). Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise sahasında Wolverhampton'ı 1-0 yendi.

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Pogba tarihe geçti M.United beşledi
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