Pogba tarihe geçti M.United beşledi

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Manchester United ile Leeds United karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar, 5-1 kazanarak sezona gol şovla başladı. Manchester'da Pogba 4 asist yaparken, Bruno Fernandes 3 gol kaydetti. Fransız yıldız, bir Premier Ligmaçında 4 gol pası veren ilk ManchesterUnited oyuncusu oldu. Bunu ligde daha önce 6 isim başarmıştı (Berkgamp, Antonio Reyes, Fabregas, Adebayor, Santi Carzorla ve Harry Kane). ÇağlarSöyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise sahasında Wolverhampton'ı 1-0 yendi.