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Giriş Tarihi: 16.8.2021 19:13 Son Güncelleme: 16.8.2021 19:19

Sivasspor, sezonu Konyaspor’a karşı açıyor! Zorlu maçta ilk düdük geldi...

Sivasspor, sezonu Konyaspor’a karşı açıyor! Zorlu maçta ilk düdük geldi...

Süper Lig’in gedikli takımları Sivasspor ve Konyaspor, yeni sezonun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, saat 19.15’te başladı. Ülkemizi Avrupa’da temsil eden takımlardan birisi olan Sivasspor, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak Süper Lig’e de iyi başlamak istiyor.

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. İlk haftanın son maç gününde Süper Lig'in deneyimli takımlarından Sivasspor ve Konyaspor karşı karşıya geliyor. Fırat Aydınus'un yönettiği mücadele, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.15'te başladı.

Geçtiğimiz sezonu 5'inci sırada tamamlayan Rıza Çalımbay ve öğrencileri, yeni sezonda da üst sıraları kovalamak istiyor.

Konyaspor ise 2020-21 sezonunda sezonu 11'inci sırada tamamlamıştı. Sivasspor-Konyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | SİVASSPOR 0-0 KONYASPOR

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İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Koray, Ahmet, Cofie, Hakan, Fajr, Gradel, Kayode, Leke James.

Konyaspor: Sehic, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Soner, Endri Çekiçi, Bytyqi, M'Poku, Hadziahmetovic, Cikalleshi.

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Sivasspor, sezonu Konyaspor’a karşı açıyor! Zorlu maçta ilk düdük geldi...
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