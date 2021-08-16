Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...
Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:10 Son Güncelleme: 16.8.2021 09:20

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'i Adana'da açan Fenerbahçe, Mesut Özil'in golüyle kazandı. 3-5-2 sistemiyle sahaya çıkan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın değişiklikleri takıma olumlu yansıdı. Geçen sezon gözden düşen Tisserand da oldukça başarılıydı. Osayi'nin Castro'ya yaptığı hareket maçtan sonra çok tartışıldı. Ahmet Çakar, Ali Şansalan'ın penatlıyı atladığını belirtti.

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kritik maçta Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Balotelli ve Belhanda'ya geçit vermeyen Altay Bayındır maçın yıldızı oldu. Sabah Gazetesi Yazarları Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAKİ PENALTI POZİSYONU...

GÜRCAN BİLGİÇ: BİR DAKİKA SÜRDÜ VE BİTTİ!

'Maç Fenerbahçe için ikinci yarıyla başladı. Bir dakika sürdü ve bitti. Kafa kafaya oynanan ilk 45'te karşılıklı pozisyonları, kaleci kurtarışları, direkten dönen topları izledik. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe adına sahada yeni olan iki şey vardı; teknik direktör Vitor Pereira ve onun üçlü sistemi. Yeni transferler yoktu.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Geçen seneden gelen zaaflarda veya hatalarda düzelme de yoktu. Samatta yine golleri kaçırıyor, topu ceza alanına etkili getiremiyor, uzak şutlar ile tehlikenin yanından geçiyorlardı.

Adana Demirspor da Akintola ile etkili kullandı kendi sağ kanadını. Ferdi'yi devre arasında Novak ile değiştirtecek kadar verimliydi.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Altay ve Szalai'nin mükemmel performansları kaleyi golden uzak tutuyordu. Pereira iki doğru hamle yaptı. Daha 46 içindeyken İrfan Can'ı gol kulvarına Serdar Dursun soktu. Mesut Özil boş kaleye gönderdi, cazip asistle topu. Sonrasında ne sistem ne düzen ne kalabalık orta saha ne de ceza alanına çok adam sokma. Hiçbir şey kalmadı.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Fenerbahçe skorun peşine düşüp, sahasında beklemeye başladı ve baskıya karşı kendi ceza alanında kalabalık kaldı. 60'tan itibaren fizik olarak da geri gittiler. Pereira kulübeden diri isimlerle hamle yaptı. Sakatlanan Serdar'ın yerine Nazım'ı sahaya göndermesi de skoru tutmak istemesiydi.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Tek kaleye dönen maçta galibiyeti getiren; Ozan'ın da gelmesiyle birlikte defansın merkezini rüzgâr bile geçmeyecek şekilde kapatmaları oldu.

Sonuç; Pereira'nın bu oyunu geliştirmesini bekleyeceğiz. Bu kadar geçirgen kanatlarla her maçı bıçak sırtında oynayacaklar.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Öne geçerlerse, problemlerini daha rahat çözecekler. Belhanda ve Gökhan İnler gibi defansif direnci düşük iki orta sahaya bile üstünlük sağlayamadılar. Bu nedenle İrfan-Mesut ikilisi, ekstra oyuncuların "ekstra" performanslarına ihtiyaçları var.'

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

ÖMER ÜRÜNDÜL: SİSTEME UYGUN KADRO!

Fenerbahçe ilk 10 dakikanın ardından devre sonuna kadar oyunu daha fazla kontrol eden taraftı. Genelde iki takım da topla ileriye rahat çıkıyordu. Bunun da en önemli nedeni takım savunmalarındaki rahatsızlıklardı. İkinci devre başlar başlamaz, 15 saniyede Fenerbahçe golü buldu.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Bundan sonra ilk yarının aksine topa daha az sahip olmaya başladılar ve de skor avantajıyla geride kalabalık şekilde alan daralttılar. Son 20 dakika oyuncu değişiklikleri ile yoğun bir Adana Demirspor baskısı başladı ve ciddi tehlikeler yaşandı. Pereira son hamlesini Mesut'un yerine Sosa'yı alarak yaptı. Sonuçta son bölümde sıkıntılı anlar yaşayan Fenerbahçe üç puanı aldı.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Çok sıcak bir havada, seneler sonra lige çıkmış Adana Demirspor'un coşkulu taraftarı önünde zorlanılsa da alınan bu üç puan son derece önemliydi. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin saha içi arızalarına: Bir defa 3-4-3 sisteminde orta sahanın kenarlarında oynayacak ideal oyuncu tipi kadroda yok. İleri üçlüye baktığınız zaman Mesut ve İrfan Can'ın genel yapıları kanat forvetine uygun değil.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Bunların yanında lig başladı, ocak ayından beri ivedilikle yapılması gereken iyi bir santrfor transferi bir türlü gerçekleşmedi. Samatta'dan hâlâ medet umulması da mantıkla bağdaşmıyor.

Ben en çok Szalai ile Zajc'ı beğendim Fenerbahçe'de. Altay da yine iki önemli kurtarış yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Ligin yeni takımı Adana Demirspor çok önemli transferler yaptı. Doğal olarak zamana ihtiyaçları var ama bu sezon ligde ses getirirler. Hakem açısından baktığımız zaman Ali Şansalan'ın genel yönetimi iyiydi ama ikinci yarıda Castro'ya yapılan hareket net penaltıydı. VAR'dan da ses çıkmadı.'

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

ERMAN TOROĞLU: MAÇIN EN İYİSİ HAKEMDİ!

'Fenerbahçe ilk 10 dakikanın ardından devre sonuna kadar oyunu daha fazla kontrol eden taraftı. Genelde iki takım da topla ileriye rahat çıkıyordu. Bunun da en önemli nedeni takım savunmalarındaki rahatsızlıklardı. İkinci devre başlar başlamaz, 15 saniyede Fenerbahçe golü buldu.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Bundan sonra ilk yarının aksine topa daha az sahip olmaya başladılar ve de skor avantajıyla geride kalabalık şekilde alan daralttılar. Son 20 dakika oyuncu değişiklikleri ile yoğun bir Adana Demirspor baskısı başladı ve ciddi tehlikeler yaşandı. Pereira son hamlesini Mesut'un yerine Sosa'yı alarak yaptı. Sonuçta son bölümde sıkıntılı anlar yaşayan Fenerbahçe üç puanı aldı.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Çok sıcak bir havada, seneler sonra lige çıkmış Adana Demirspor'un coşkulu taraftarı önünde zorlanılsa da alınan bu üç puan son derece önemliydi. Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin saha içi arızalarına: Bir defa 3-4-3 sisteminde orta sahanın kenarlarında oynayacak ideal oyuncu tipi kadroda yok.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

İleri üçlüye baktığınız zaman Mesut ve İrfan Can'ın genel yapıları kanat forvetine uygun değil. Bunların yanında lig başladı, ocak ayından beri ivedilikle yapılması gereken iyi bir santrfor transferi bir türlü gerçekleşmedi. Samatta'dan hâlâ medet umulması da mantıkla bağdaşmıyor.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Ben en çok Szalai ile Zajc'ı beğendim Fenerbahçe'de. Altay da yine iki önemli kurtarış yaptı.

Ligin yeni takımı Adana Demirspor çok önemli transferler yaptı. Doğal olarak zamana ihtiyaçları var ama bu sezon ligde ses getirirler. Hakem açısından baktığımız zaman Ali Şansalan'ın genel yönetimi iyiydi ama ikinci yarıda Castro'ya yapılan hareket net penaltıydı. VAR'dan da ses çıkmadı.'

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

AHMET ÇAKAR: ALİ ŞANSALAN PENALTIYI ATLADI!

Fenerbahçe hiç tat vermedi. Belki dün gece kazandılar ama özellikle son 20 dakikada yedikleri baskı unutulacak cinsten değildi. Baskı çok büyük ama 'Büyük gol pozisyonu var mıydı?' derseniz, hayır!

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Fenerbahçe ilk devre özellikle Mesut Özil gibi İrfan Can Kahveci gibi teknik oyuncularla topun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Sarı-lacivertliler, Adana'da ilk yarı cümbür cemaat hücuma kalktıklarında önemli kontrataklar yedi. İlk yarı Gustavo'nun vurduğu top direkten çizgiye vurup çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Üçlü savunma çok riskli. Vitor Pereira bu işi niye buraya getirdi, anlaşılır gibi değil. Samatta geçen seneki gibi etkisiz devam ediyor. İkinci yarı yerine Serdar girdi, o da 15 dakika sonra omzundan sakatlanıp çıktı. İkinci yarı Adan Demirspor çok iyi oynadı.

Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...

Fakat ikinci yarının başında Mesut'un attığı golle de Fenerbahçe belki de hak etmediği bir maçı kazanıverdi.

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