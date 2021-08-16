Son dakika: Giresun’da tartışmalı kararlar! Diagne damga vurdu! 2 penaltı ve kırmızı kart...

Bu kez topun başına Diagne yerine yeni transfer Cicaldau geçti. Rumen futbolcu hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu gol Cicaldau'un Süper Lig'deki ilk golü olarak da kayıtlara geçti.

Tartışmalı pozisyonların yaşandığı ilk 45 dakikayı Galatasaray 2-0 öne kapattı.