Son dakika: Giresun’da tartışmalı kararlar! Diagne damga vurdu! 2 penaltı ve kırmızı kart...

Son dakika... Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni takımı Giresunspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Haftanın kapanış mücadelesinde ilk 45 dakikalık dilim nefesleri kesti. 2 gol, 2 penaltı ve 1 kırmıızı karta sahne olan ilk yarıda hakem kararları çok tartışıldı.
Feghouli'nin şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu ağlara gönderen Diagne, 2021-2022 sezonunda Galatasaray'ın ilk Süper Lig golüne de imza atan isim oldu.
Golden sonra baskısını artıran Galatasaray, 36. dakikada Sacha Boey'un yerde kalması sonrası penaltı kazandı. İlk golü atan Diagne, meşin yuvarlağın başına geldi ancak Giresunspor kalecisi Okan Kocuk'u geçemedi. Yıldız golcü penaltıyı kaçırdı ve skoru değiştiremedi.
Galatasaray ilk yarıdaki etkinliğini sürdürürken 45. dakikada bir kez daha penaltı çalındı.
Diagne'nin yerde kalmasının ardından hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Karaoğlan, Hüsamettin Tut'u direkt kırmızı kartla oyundan atarken, yeniden beyaz noktayı gösterdi.
Bu kez topun başına Diagne yerine yeni transfer Cicaldau geçti. Rumen futbolcu hata yapmadı ve farkı 2'ye çıkardı. Bu gol Cicaldau'un Süper Lig'deki ilk golü olarak da kayıtlara geçti.
Tartışmalı pozisyonların yaşandığı ilk 45 dakikayı Galatasaray 2-0 öne kapattı.