Takım ruhu döndü

“İlk yarıda kalitemizi gösterdik. İkinci yarıda problemler yaşadık ama takım ruhunu sahaya yansıtarak galip gelmeyi başardık. Buraya yarım kalan işimi tamamlamaya döndüm, F.Bahçe’ye şampiyon olmaya geldim. Hikâyeyi tamamlamak istiyorum.”
2014-15 ve 2015-16 sezonlarında çalıştırdığı F.Bahçe'ye geri dönen Vitor Pereira, 1908 gün sonrayeniden Kanarya'nın başındasahaya çıktı. Adana Demirspor karşısında yeni dönemine başlayan Portekizli teknik adam, şampiyonluk için geldiğinin altını çizerken, "Önemli olan sistem değil, sahadaki davranışlardır. Sistemimiz değişebilir, önemli olan davranışın değişmemesi. İstediklerimiz zamanla olacaktır. Burayageri döndüm, yarım kalan işimi tamamlamayadöndüm, Fenerbahçe'ye şampiyonolmaya geldim. Bu hikâyeyitamamlamak istiyorum" dedi.
ADANA DEMİRSPOR ÇOK İYİ BİR TAKIM
Adana Demirspor'un iyi bir takım olduğunu ve kendilerini de çok zorladığını belirten 53 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı, şunları söyledi: "Zorlu bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ancak biz de özellikle ilk yarıda kalitemizi gösterdik. İkinci yarıda bazı problemleryaşadık ama takım ruhunu sahayayansıtarak galip gelmeyi başardık. Serdar Dursun hastaneye gidecek, sonrasında durumuna bakacağız. Umarım ağır bir sakatlığı yoktur."
BÜLENT TİMURLENK Fenerbahçe nasıl kazandı? İrfan ve Mesut'un kalitelerinin birleştiği pozisyonla... Bir takım üçlü savunmaoynarken kanatlarını iyi kullanamıyor,orta sahada artı bir olmayı lehine çeviremiyorsabu dizilişin bir faydası yok. Ters ayaklı Ferdi, top tutamayan Samatta ile bunu oynamak zordu ve F.Bahçe ilk yarıda rakip kaleye isabetli şut atamadı. 2. yarıda Ferdi'nin yerine Novak doğru tercihti. Serdar'ın sakatlığı sonrası santrforsuz kaldılar ki o dakikalardan itibaren ev sahibinden büyük baskı yediler. F.Bahçe'nin topa sahip olurken kaliteli pas eksikliği oyunu git-gele çevirdi. Altay'ın üç net kurtarışı ligin ilk haftasında onu haftanın kalecisi yapabilir ama bir takım kazanırken kalecisi haftanın kalecisi olmamalı... İyi futbol için yolları uzun ama 3 puan önemli...
Adana Demirspor nasıl kaybetti? Ligin yeni takımı olmak ve ilk hafta şampiyonluk adayına karşı oynamak zor ama Samet Aybaba'nın takımında forvet hattındaki zenginlik baş ağrıtacak. Akintola, Belhanda, Luis Castro... Oyunun lideri kim? İkinci yarıda -takım mağlupken Belhanda-Balotelliçıkıyorsa; demek ki iyi hazırlanmamışlar- değişiklikler doğru olsa da Balotelli'nin çıkarken suratındaki ifadeye dikkat...