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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Sarri’nin yanında

VOLKAN DEMİR
Sarri’nin yanında

Fenerbahçe’den ayrılan ve A Milli Takım teknik kadrosu için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Belözoğlu, Lazio’da İtalyan teknik adam Maurizio Sarri’nin ekibine katılacak

Futbolu bıraktığı Fenerbahçe'de geçen sezona sportif direktör olarak başlayan, son 10 haftayı ise teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu, kariyeri için Avrupa'ya açılıyor. Şenol Güneş'in, A Milli Takım teknik kadrosuna katılmasını istediği Belözoğlu, görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca rotasını İtalya'ya kırdı. 40 yaşındaki futbol insanı, eylül ayında 2 veya 3 haftalık bir sürede İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'nin yönettiği Lazio'nun antrenmanlarına çıkacak. Böylece daha önce uzaktan gözlemleyip örnek aldığı Sarri'nin antrenman tekniklerini, taktik çalışmalarını yakından izleyip kendini geliştirecek. Belözoğlu, benzer çalışmaları Avrupa'nın başka takımlarının idmanlarına katılarak da sürdürecek.

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