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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Serdar Dursun iki ay yok!

Serdar Dursun iki ay yok!

Fenerbahçe’nin Adana Demirspor maçında sakatlanan 29 yaşındaki forvetin köprücük kemiği kırıldı

Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de yeni transfer Serdar Dursun'dan geldi. Sarılacivertlilerin 1-0 kazandığı Adana Demirspor maçında ikinci yarıda oyuna giren 29 yaşındaki forvet, 70. dakikada omzunu tutarak saha kenarına gelmişti. Fenerbahçe dün oyuncuyla ilgili açıklama yaptı. Serdar'ın yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı bildirilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi. Kanarya'da Pelkas, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'tan sonra sakatlar listesine Serdar da eklendi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon formasını giydiği Darmstadt 98'de 27 gol atarak Almanya Bundesliga 2'de gol kralı olmuştu.

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Serdar Dursun iki ay yok!
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