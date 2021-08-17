Serdar Dursun iki ay yok!

Fenerbahçe’nin Adana Demirspor maçında sakatlanan 29 yaşındaki forvetin köprücük kemiği kırıldı
Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'ye bir kötü haber de yeni transfer Serdar Dursun'dan geldi. Sarılacivertlilerin 1-0 kazandığı Adana Demirspor maçında ikinci yarıda oyunagiren 29 yaşındakiforvet, 70. dakikadaomzunu tutaraksaha kenarına gelmişti. Fenerbahçe dün oyuncuyla ilgili açıklama yaptı. Serdar'ın yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı bildirilirken, oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi. Kanarya'da Pelkas, EnnerValencia ve Mert HakanYandaş'tan sonra sakatlar listesine Serdar da eklendi. Tecrübeli futbolcu geçen sezon formasını giydiği Darmstadt 98'de 27 gol atarakAlmanya Bundesliga2'de gol kralı olmuştu.