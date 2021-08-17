Son dakika: Ronaldo’nun menajerinden ters köşe! Jorge Mendes City’nin kapısını çaldı…

Messi, Ramos, Wijnaldum, Donnarumma ve Hakimi transferiyle sezona flaş bir giriş yapan PSG bu sefer de Ronaldo'yu kadrosuna katmak istiyor. Diğer yandan Real Madrid'in yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin takımın başına gelmesinden sonra Ronaldo'yu getirmek istediği iddia edilmişti.
CARLO ANCELOTTİ'DEN FLAŞ RONALDO AÇIKLAMASI
Ancelotti, bu iddiaları yalanlayan açıklamalarda bulundu. Madrid'in teknik direktörü Ancelotti attığı bir tweette Ronaldo'dan bahsederek şunları yazdı: "Cristiano Ronaldo bir Real Madrid efsanesi. Ona karşı çok büyük bir sevgi ve saygım var. Fakat onu asla Real Madrid'e geri getirmeye çalışmadım."
RONALDO'NUN MEJANERİ JORGE MENDES RONALDO'YU CİTY'E ÖNERDİ
PSG'nin Messi'den sonra Ronaldo'yu da kadrosuna katmak istediği iddialar gündeme gelmişti. Ronaldo'nun ise Real Madrid'e geri dönmek istediği iddia ediliyor fakat Ancelotti'nin açıklamaları bu iddiaları neredeyse çürütmüş durumda.
Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes ise Portekizli yıldızı son Premier Lig şampiyonu Manchester City'e önerildiği iddia edildi.
JORGE MENDES MANCHESTER CİTY İLE TEMASA GEÇTİ
İtalyan gazetesi Corriere Dello Sport'un bir haberine göre, Jorge Mendes, Ronaldo transferi için Manchester City ile temasa geçti. Mendes'in amacının, Ronaldo ve Juventus'a bir alternatif oluşturmak ve flaş bir transfere daha imza atmak olduğu ifade edildi.
Manchester City'nin Ronaldo transferine sıcak baktığı ve ünlü oyuncuyu PSG'ye kaptırmak istemediği yazıldı. Haberde, Jorge Mendes'in de Ronaldo'nun PSG'ye değil Manchester City'e transfer olmasını istediği ifade ediliyor.