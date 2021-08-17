Son dakika: Ronaldo’nun menajerinden ters köşe! Jorge Mendes City’nin kapısını çaldı…

CARLO ANCELOTTİ'DEN FLAŞ RONALDO AÇIKLAMASI

Ancelotti, bu iddiaları yalanlayan açıklamalarda bulundu. Madrid'in teknik direktörü Ancelotti attığı bir tweette Ronaldo'dan bahsederek şunları yazdı: "Cristiano Ronaldo bir Real Madrid efsanesi. Ona karşı çok büyük bir sevgi ve saygım var. Fakat onu asla Real Madrid'e geri getirmeye çalışmadım."