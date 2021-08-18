Fenerbahçe’de ayrılık! Sadık Çiftpınar eski takımı Malatyaspor’a dönüyor

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı lacivertli kulüpten alacağı 8 milyon TL'den de vazgeçti.