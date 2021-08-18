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Giriş Tarihi: 18.8.2021 14:14

Fenerbahçe'de ayrılık! Sadık Çiftpınar eski takımı Malatyaspor'a dönüyor

DHA
Fenerbahçe’de ayrılık! Sadık Çiftpınar eski takımı Malatyaspor’a dönüyor

Bu sezon Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Sadık Çiftpınar, eski takımı Yeni Malatyaspor2a geri dönüyor. Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar, Malatya ekibiyle 3 senelik sözleşme imzalayacak. Sadık, Fenerbahçe'deki alacağının bir kısmından da vazgeçti.

Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Sadık Çiftpınar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı lacivertli kulüpten alacağı 8 milyon TL'den de vazgeçti.

SADIK'TAN BÜYÜK FEDAKARLIK: 8 MİLYON TL'DEN VAZGEÇTİ

Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, kulubüyle yollarını ayırdı. 8 milyon TL'lik alacağını bırakan defans oyuncusu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a geri dönüyor.

Sarı lacivertli kulübün takımda düşünmediğini belirttiği Sadık Çiftpınar eski kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde maaşında indirim yaparak Fenerbahçe'nin limit konusunda önünü açan Sadık Çiftpınar, 8 milyon TL alacağından vazgeçerek sarı lacivertli kulübe önemli bir kaynak yarattı.

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Fenerbahçe'de ayrılık! Sadık Çiftpınar eski takımı Malatyaspor'a dönüyor
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