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Giriş Tarihi: 18.8.2021

GETİR bir kupa!

GETİR bir kupa!
ÇEVRİMİÇİ alışveriş uygulaması Getir, İngiliz ekibi Tottenham ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile de iş birliği anlaşması yaptı. Getir, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na şort sponsoru oldu. Toplantıya sarı-lacivertli yöneticiler Burak Kızılhan, Mustafa Kemal Danabaş ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı. Danabaş, "Kadın Basketbol Takımımız bu sezon EuroLeague'de şampiyonluğu hedefliyor. Bu süreçte Getir'in desteği çok önemli. Umarım bu iş birliği her iki markaya da uğur getirir" dedi. Tütek ise "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarıdan başarıya koşuyor; Türkiye'de 15. şampiyonluğunu aldı. Avrupa'da da rakiplerini korkutan bir takım... Takımımızı kendimize yakın görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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