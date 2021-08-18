GETİR bir kupa!

ÇEVRİMİÇİ alışveriş uygulaması Getir, İngiliz ekibi Tottenham ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile de iş birliği anlaşması yaptı. Getir, FenerbahçeKadın Basketbol Takımı'naşort sponsoru oldu. Toplantıya sarı-lacivertli yöneticiler Burak Kızılhan, Mustafa Kemal Danabaş ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı. Danabaş, "KadınBasketbol Takımımız bu sezonEuroLeague'de şampiyonluğuhedefliyor. Bu süreçte Getir'in desteği çok önemli. Umarım bu iş birliği her iki markaya da uğur getirir" dedi. Tütek ise "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı hem Türkiye'de hem Avrupa'da başarıdan başarıya koşuyor; Türkiye'de 15. şampiyonluğunu aldı. Avrupa'da da rakiplerini korkutan bir takım... Takımımızı kendimize yakın görüyoruz" ifadelerini kullandı.