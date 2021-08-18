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Giriş Tarihi: 18.8.2021

İşte ilk haftanın yabancı karnesi

YASEMİN YILDIRIM
İşte ilk haftanın yabancı karnesi

10 maçta toplam 26 gol atılırken bunların 24’ü yabancı, 2’si ise yerli futbolculardan geldi. Fenerbahçe’den Mesut Özil, Yeni Malatyaspor’dan da Adem Büyük fileleri havalandıran Türk statüsündeki isimler oldu

TFF kulüplere 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirip, A takım listesinde bulundurma, bunların en fazla 8'ine aynı anda sahada yer verme hakkı tanıdı. Geçen sezon devreye girmesi beklenen ancak pandemi nedeniyle 2021-22 sezonuna kalan bu kural, birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Kulüpler Birliği'nin itirazlarına rağmen karar uygulamaya girdi. Ligin ilk haftasında 11'inde en fazla yabancıya yer veren takımlar; Beşiktaş, Trabzonspor, G.Saray, Karagümrük, Altay ve Konya (8) oldu. En çok yerliyi Göztepe ile Sivas (6) oynattı. 81 yerli, 139 yabancı 11'de sahaya çıktı.

BAMBA'DAN İKİ GOL BİRDEN
Beşiktaş, Rize'yi NKoudou, Atiba ve Larin ile yıktı. Karagümrük, G.Antep'i Pesic, Ahmed Musa ve Djilobodyi (kk) ile devirdi. G.Antep'e Sagal ve Djilobodji yetmedi. Altay, Kayseri'yi Bamba (2) ve Da Silva ile yendi. Hatay'da Lobjanidze, Kasımpaşa'da Eysseric attı. Alanya, Başakşehir'den Borja'nın golüyle kazandı. Antalya Ribeiro, Göztepe Arslanagic'in golleriyle puanları paylaştı. Konya, Sivas'ı Cikalleshi ile yıktı. G.Saray, Giresun'da Diagne ve Cicaldau ile sonuca gitti. Trabzon, Malatya deplasmanında Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Hamsik ve Djaniny ile şov yaptı. Malatya'nın sayısı Adem Büyük'ten geldi. F.Bahçe Adana Demirspor'u Alman pasaportlu Türk statüsünde oynayan yıldızı Mesut Özil ile devirdi.

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İşte ilk haftanın yabancı karnesi
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