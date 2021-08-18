İşte ilk haftanın yabancı karnesi

TFF kulüplere 14 yabancıuyruklu futbolcuyu tescilettirip, A takım listesindebulundurma, bunların en fazla 8'ineaynı anda sahada yer verme hakkı tanıdı.Geçen sezon devreye girmesi beklenen ancak pandeminedeniyle 2021-22 sezonuna kalan bu kural,birçok tartışmayı da beraberinde getirmişti. KulüplerBirliği'nin itirazlarına rağmen kararuygulamaya girdi. Ligin ilk haftasında11'inde en fazla yabancıya yerveren takımlar; Beşiktaş, Trabzonspor,G.Saray, Karagümrük, Altay veKonya (8) oldu. En çok yerliyi Göztepeile Sivas (6) oynattı. 81 yerli, 139yabancı 11'de sahaya çıktı.
BAMBA'DAN İKİ GOL BİRDEN Beşiktaş, Rize'yi NKoudou,Atiba ve Larin ile yıktı. Karagümrük,G.Antep'i Pesic,Ahmed Musa ve Djilobodyi(kk) ile devirdi. G.Antep'eSagal ve Djilobodji yetmedi.Altay, Kayseri'yi Bamba(2) ve Da Silva ile yendi.Hatay'da Lobjanidze, Kasımpaşa'daEysseric attı.Alanya, Başakşehir'den Borja'nıngolüyle kazandı. AntalyaRibeiro, Göztepe Arslanagic'ingolleriyle puanlarıpaylaştı. Konya, Sivas'ıCikalleshi ile yıktı.G.Saray, Giresun'da Diagneve Cicaldau ile sonuca gitti.Trabzon, Malatya deplasmanındaBakasetas, Nwakaeme,Gervinho, Hamsikve Djaniny ile şov yaptı.Malatya'nın sayısı AdemBüyük'ten geldi. F.BahçeAdana Demirspor'u Almanpasaportlu Türk statüsündeoynayan yıldızıMesut Özil ile devirdi.